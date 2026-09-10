中国大陆官方推出40集当代台海谍战剧《交锋》持续热播，在最新播出的第10集剧情中，已经出现1996年台湾海峡导弹危机期间，时任台湾总统李登辉称解放军发射导弹是“空包弹”的剧情。

星期三（9月9日）晚播出的《交锋》第10集，以中国大陆的新闻旁述引入台海危机剧情：“最新消息，今天凌晨，‘我军’（中国大陆解放军）在台湾海峡进行的地地导弹射击演习，首轮发射取得圆满成功。”

台湾股市因此出现抛售场景，剧中虚构的、负责对中国大陆情报作战的台湾国防部军事情报局官员朱应甲，随后听到电视新闻中传来李登辉的声音：“放心，大陆军演所使用的飞弹（导弹），都是空包弹。他们不敢对台湾动手。”

这让剧中的中国大陆国安官员开始部署行动：“李登辉的演讲都看了吗？……台湾要打明牌，他们要点炮，我们就要抓光赌桌上的每一个赌鬼。”

在台北，朱应甲向长官抱怨：“公开演讲暴露信息，他（李登辉）跟你打过招呼没有？这样搞是要搞出人命来的，我们的情报人员怎么办？都是自己人，都是在你我面前宣过誓的，我把他们派到大陆去，置他们于水火，我怎么交代？为什么要保密？因为一旦泄密，一串的人都会掉脑袋。在来的路上，我还听说台湾的股市连底裤都要跌穿了，（台湾政府）里面那帮人还都在抄底，他们在想什么？连我们都要蒙着。”

据《联合报》报道，1996年3月，台湾举行首次总统直选，中国大陆在台湾海峡进行军事演习与导弹试射。李登辉为稳定社会及民众情绪，在造势活动中公开讲出“免惊（别怕），那是空包弹啦！”

这番话导致北京方面有所警觉，中共建国后级别最高的被策反解放军军官、少将刘连昆随后在1999年被捕，被中共军事法庭以间谍罪处决。

过去多年来，外界普遍认为刘连昆的身份暴露和李登辉的“大嘴巴”言论有关。不过，台湾前国安局情报员杨六生2023年接受国史馆访问时称，刘连昆被抓其实是军情局内斗所致，但军情局内部主管不能透露内情，只好把责任推给李登辉。

据中国大陆官媒介绍，原解放军总后勤部军械部部长刘连昆被台湾军情局长线策反，潜伏七年期间出卖大量导弹、军工部署核心机密，案件震动中国，也成为1990年代台海隐蔽战线交锋的标志性事件。

从1992年到1999年，在刘连昆提供的情报中，最敏感、重要的两份分别是1993年的中共中央军委会议，以及1996年台海军事演习的相关情报。前者包含了解放军在21世纪的军事战略重点，后者则让台湾掌握当时演习的主要内容和行动底线。

中国大陆国家安全部主导创作的《交锋》，上星期天（9月6日）晚在官方的中央电视台电视剧频道首播，开播第一天便拿下全国收视冠军。剧中呈现大量谍战交锋细节，许多中国大陆网民纷纷在社媒发文称“好敢拍、好刺激、尺度大”。

有文史学者观看《交锋》后告诉《联合早报》，这部谍战剧是1949年中共建国以来，北京“对台最具文攻警告意味的一部电视剧”，但对台湾社会影响有限，更多是在大陆内部起到思想塑造作用。