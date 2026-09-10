中国官方通报，中美联手侦破一起跨国涉毒案件，包括两名中国公民在内的23名涉案人员被捕。

新华社星期四（9月10日）引述中国公安部消息报道，中国公安部和美国联邦调查局（FBI）联合侦破一起跨国制贩合成大麻素类物质前体案件。

据了解，今年5月初，美方向中方通报邢姓和宋姓两名中国公民的涉案线索。经查，该线索关联中国国内在侦的一起案件，公安部决定并案调查。

8月中旬，中国公安部组织河北等地警方统一开展收网行动，抓获包括邢、宋在内的21名涉案人员，缴获一批可用于制毒的非列管前体化学品。

前期，美方已在美国境内抓获两名美籍涉毒嫌犯，两人购买非列管前体化学品后在美制成毒品并向美多家联邦及州立监狱在押囚犯分销。

延伸阅读 中美联合侦破跨国毒品犯罪案件 嫌犯被捕

中国央视新闻今年5月21日引述中国国安部消息报道，2024年以来，中国公安部禁毒局和美国司法部缉毒署就一起跨国贩卖新精神活性物质案件开展联合侦办。

今年2月，根据美方提供的线索，天津警方抓获宫姓嫌犯。此前，美方已在美国佐治亚州抓获一名涉案美国籍嫌犯。

近年来，中美持续推进禁毒合作。中国公安部今年4月披露，美国移民海关执法局将涉嫌走私贩卖毒品的中国籍韩姓嫌犯，通过移民执法合作渠道遣返移交中方。

新华社通稿称，这是近年来美国向中国遣返移交的首名涉毒逃犯，“标志着中美禁毒执法合作取得新成果”。