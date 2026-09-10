中国山东青岛一家造船厂星期四（9月10日）发生外籍货船火灾事故，已造成20人遇难。

据央视新闻客户端消息，星期四上午11时15分许，一外籍货船在中国船舶集团青岛北海造船有限公司检修过程中发生火情。船上共有42人。其中，12人安全撤出；五人受伤送医，目前生命体征平稳；25人失联。

明火于下午2时30分左右扑灭。截至下午5时30分，失联人员已搜救出20人，均无生命体征。

事故发生后，山东省和青岛市立即启动应急处置机制，组织应急、消防救援、公安、卫生健康、工信等部门全力开展救援工作。目前，山东省委、省人民政府主要负责人员已赴现场指挥事故处置。

星期四（9月10日）上午11时15分许，一外籍货船在中国船舶集团青岛北海造船有限公司检修过程中发生火情。图为当天拍摄的火灾现场。（新华社）

星期四（9月10日）上午11时15分许，一外籍货船在中国船舶集团青岛北海造船有限公司检修过程中发生火情。图为救援人员抵达火灾现场展开救援。（新华社）

据新华社客户端报道，中国国家主席习近平高度重视并作出指示称，要抓紧搜救失联人员，妥善做好善后安抚等工作，并尽快查明事故原因。

习近平强调，各地区各有关部门要深刻汲取教训，深入排查整治各类火灾隐患，落实落细防范措施，坚决遏制重特大事故发生，切实维护人民群众生命财产安全。

附近住宅区的一名目击者告诉法新社，他看到船只冒出浓烟，但没有听到爆炸声。

他说：“我偶然看到船上冒出浓烟，但没有看到明火……我没有听到爆炸声，也没有闻到任何异味。”

新华社发布的现场照片显示，这艘名为“海洋旋律号”（Ocean Melody）的大型船舶停靠在船厂，前方停着数辆消防车。

据船舶追踪网站MarineTraffic，“海洋旋律号”是一艘长190米、悬挂利比里亚国旗的散货船，目前停泊在青岛。

据路透社报道，LSEG数据显示，该船8月31日抵达造船厂，此后一直停泊在那里。