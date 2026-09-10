中国空军多型现役主战装备亮相第二届埃及航展，空警-500预警机、歼-16战斗机、运油-20A加油机、直-20K直升机四种机型首次在国外航展公开展示。

据中国空军官方微信公众号“人民空军”消息，第二届埃及国际航展星期二（9月8日）在阿拉曼国际机场开幕。应埃及军队邀请，中国空军派出空警-500预警机、运油-20A加油机、歼-16战斗机、直-20K直升机等多型现役主战装备静态参展，这是中国空军第二次亮相埃及航展，也是这四种机型首次在国外航展公开展示。

中国空军称，此次参展的四型装备全部为中国自主研发，是中国空军“战略转型建设的标志性成果”。从预警指挥、制空打击到远程加油、战场搜救，展示的四型装备构成了一套全要素空中作战体系。

据介绍，歼-16是双座、重型、多用途战斗机，以夺取制空权和实施对面攻击为主要作战使命，是中国空军进攻作战和防空作战的主战机型。空警-500预警机是中国军队空基网络信息体系的核心节点，可在全疆域、全天候和复杂电磁环境下执行预警探测、指挥控制和空空、空面武器跨平台联合打击等任务。

中国空军军官焦联健称：“这次我们驾驶战机跨越多个国家和地区，远程机动数千公里飞抵埃及，整个过程顺利顺畅，充分检验了国产战机的可靠性和我们部队的远程投送能力。”

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直-20则是中型双发多用途直升机，能在昼夜复杂气象条件下，遂行机降和运输等多样化任务，具有全域、全时出动能力。运油-20A加油机具有航程远、速度快、输油量大、兼容性高等特点，可提升航空兵部队的远程机动和持续作战能力，是中国空军远程作战的“战力倍增器”。

中国空军飞行员张航称：“运油-20A自列装以来，我们上高原、赴远海，多次参加重大演训任务。在近期与埃空军的联训中，我们和埃方多型飞机完成了昼夜间加油训练，进一步验证了装备的通用适配性。”

此前，中埃两国空军刚刚结束“文明之鹰-2026”联合训练，中国空军参演编队直接转场参加本次航展，实现了联训与参展的无缝衔接。