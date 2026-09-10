中国官方举办民营重点骨干企业高级经营管理人才培训班，中共中央统战部分管日常工作的副部长沈莹说，这对引导民营企业家认清时代大势有重要意义。她希望民营企业家学深悟透习近平思想，始终做政治上的明白人。

据中共中央统战部官方微信公众号“统战新语”消息，第10期民营重点骨干企业高级经营管理人才培训班，星期二至四（9月8日至10日）在中国大连高级经理学院举行，沈莹出席开班式并作动员讲话。

沈莹说，在中国式现代化建设关键爬坡阶段，举办民营重点骨干企业高级经营管理人才培训班，对于引导民营企业家认清时代大势、拓宽战略视野、提升治企兴企本领，具有重要意义。

她说：“希望广大民营企业家学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，坚定拥护‘两个确立’、坚决做到‘两个维护’，始终做政治上的明白人。”

沈莹还提到，要准确把握中共中央关于经济发展的判断和部署要求，进一步坚定发展信心、保持发展定力、找准发展方向，实现企业成长与民族复兴同频共振；要加强技术攻关科技创新，建立完善中国特色现代企业制度，坚持诚信守法经营，积极投身先富促共富，扛起新时代民营企业家的使命责任。

据介绍，本次培训班由中共中央统战部举办，中国全国50余名民营企业家参加。中共中央和国家机关有关部门相关司局负责人和专家学者作专题授课。