中国山东省青岛市星期四（9月10日）发生一起货轮火灾，在高层指示先披露有造成重大伤亡后，官方通报火灾致25人遇难。中国7月以来的四起重大人员伤亡事故中，高层指示均早于首次伤亡人数通报，打破过去多年的信息披露惯例。

新华社星期四下午5时发布《习近平对山东青岛市北海造船厂一货轮火灾事故作出重要指示》通稿，首度披露当天上午11时15分许，山东青岛市北海造船有限公司一艘外籍货轮靠港维修期间起火，造成重大人员伤亡。

通稿没有提及具体的伤亡人数。

官方随后在星期四下午6时许首次通报，货船发生火情时，船上共有42人，25人失联。截至下午5时30分，失联人员已搜救出20人，均无生命体征。当晚8时许又二度通报，25名失联人员全部找到，均无生命体征。

此次青岛货轮火灾之前，今年7月以来，中国一共发生三起高层指示首度披露有重大人员伤亡的事故：8月的西藏泥石流灾害、7月的重庆山体崩塌和福建晋江鞋厂大火。根据官方通报，三起事故分别至少造成43人死亡519人失联、51人死亡10人失联和28人死亡。

四起事故均是在高层指示发布后，官方才开始公布伤亡失联数字。此外，今年以来多篇重大伤亡事故的高层指示通稿中，也不再像往常一般会提及具体的伤亡失联人数。

中国此前的多起重大伤亡事故中，往往在事发地官方公布具体伤亡或失联人数后，最高领导人的指示通稿才会随之而来。

中国首都北京去年7月遭遇暴雨时，官方在高层指示防汛救灾通稿的最后一段，首度披露“北京市密云区暴雨洪涝灾害造成重大人员伤亡”，一名中央级官媒人士当时说：“这个信息披露的方式太让人意外了。”

在中共政治局今年4月底以“提高防灾减灾救灾能力”为主题的集体学习上，中国高层说：“要做好舆论引导工作，及时准确发布相关信息。”

美国智库亚洲协会政策研究所中国分析中心研究助理王晟宇向《联合早报》分析：“强调‘及时准确发布相关信息’，其核心诉求正在于‘准确’。面向公众信息控制固然重要，但怎么让一个个在官场摸爬滚打数十年的老油条上报地方的真实情况，让中央政府不陷入回音壁，才是最为要命的政治问题。”