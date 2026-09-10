2026年台湾地方选举即将展开最后冲刺，最大在野的中国国民党却接连在新竹县、彰化县等传统优势选区爆发内部分裂危机。从 新竹县“蓝白合”（国民党和民众党合作）破局， 到彰化县长王惠美消极辅选，党主席郑丽文的领导能力正面临前所未有的考验。

这些风暴不仅牵动年底地方选举的胜负，更将深刻影响国民党2028年总统大选的布局与竞争格局。

国民党新竹县长参选人徐欣莹9月3日登记参选，在场的新竹前县长范振宗朝郑丽文作势掌掴，郑丽文向后一闪，随即握住范的手，笑脸相迎。但范振宗致词时，直指国民党战略错误，战术再好也没用，在蓝营分裂、蓝白合作不顺之下，如果选不赢，“最大的战犯就是你（郑丽文）”。

范振宗事后表示，他是爱之深责之切，蓝白在新竹的合作当初究竟是怎么谈的，到底是黄国昌还是郑丽文不守信用，迄今真相不明。

民众党主席黄国昌星期二（8日）在广播节目受访，首度和盘托出两党谈判过程。他表示，自己在立委任内规划“新竹铁三角”，即前民众党籍的新竹市长高虹安寻求连任，新竹县礼让国民党，新竹县的竹北市则由民众党参选，当时国民党新竹两位立委林思铭和徐欣莹都拍胸保证没问题。

黄国昌说，今年1月民众党对新竹县长进行民调，意外发现民众党的支持者（小草） 挺执政的民进党新竹县长参选人郑朝方的比例远高于徐欣莹，立即告知徐。黄并强调，如果民众党不在竹北市推人参选，很难动员支持者出门投票。当时徐认为这样布局合理，郑丽文接任党主席后，也表达“理解，并会努力促成”。

然而，民进党6月征召原本只想争取竹北市长连任的郑朝方参选新竹县长后，国民党见有机可乘，有四人欲角逐竹北市长。黄国昌表示，徐欣莹称，四人中的吴旭智是她的人，若吴初选获胜，她比较好处理。民众党遂协助徐赢得党内初选，打败新竹县长杨文科支持的副县长陈见贤。

国民党后来决定分别由徐欣莹和吴旭智参选新竹县长和竹北市长，民众党怒责国民党违反承诺。黄国昌8月底召开记者会宣布蓝白合在新竹破局前，数度呼吁郑丽文信守承诺，要徐说到做到，但未获任何回应，“全躲起来”。

黄国昌在记者会召开前两天向郑丽文表明，此事对徐欣莹会造成重大冲击，但“对方信心满满，认为没有民众党支持，国民党仍可同时拿下新竹县和竹北市”。

蓝白原先计计划在2028年大选合作“要让总统赖清德下台”的战略布局，已因此事出现裂痕。黄国昌强调，“这件事对2028年一定会有涟漪效应”，国民党“利用完了就一脚踹开”的态度，小草（民众党支持者）完全无法接受。林思铭对此表达忧虑，预言国民党可能拿下竹北市长，却输掉新竹县长。

面对黄国昌重批国民党不守承诺、“把我当笨蛋”等指控，国民党文传会主委陈以信星期三（9日）转述郑丽文在中常会谈话，称会以最大诚意、耐心面对问题，双方应冷静一下、少说两句，凡事三思而后行。他强调“蓝白合作的大局稳健，在很多地方气氛仍非常好，两党高层沟通、互动也非常密切”。

在党中央极力低调处理此事时，杨文科却于4日地方选举登记截止后发表公开信，宣称在已有国民党提名候选人的选区，全体党员及参选同志均不得以任何形式为非国民党提名参选人站台、造势等，两党矛盾更形扩大恶化。

民众党随后举行临时扩大会议，决定新竹县各级选举参选人“不得私自与他党县长候选人合作或为其助选”，违者最重将可开除党籍。民众党秘书长周榆修表示，徐欣莹无法履行承诺，新竹县各级选举不再受两党“2026年联合治理暨地方选举合作协议”相关拘束。两党都担心此事会外溢至其他县市的合作。

彰化县的情况同样严峻。国民党中央征召律师魏平政出战县长，激化了与现任县长王惠美的矛盾。郑丽文四度南下彰化辅选、甚至请出前立法长王金平斡旋，但王惠美拒绝与郑丽文同框，始终未松口辅选，却数度与赖清德、阁揆卓荣泰同台，被赖清德公开称赞，引发基层反弹。

王惠美4日哽咽说明去年12月31日曾建议郑丽文审慎评估，但魏平政“自始至终可能都是唯一的考量人选”。王惠美强调，5月12日她致电郑丽文后，双方就未再直接联络。王惠美曾推荐新北市副市长刘和然参选，但刘和然本人明确表示无参选意愿。

文化大学国际事务与中国大陆研究所兼任教授曲兆祥，接受《联合早报》访问时指出：“关键在王惠美本身，她根本就已经绿化了。”赖清德的执政团队去年就用内阁部会首长之位向她招手，此事并非空穴来风。

王惠美被归类为王金平的人马。曲兆祥表示，当过立委和县长的王惠美，下一步的政治生命要往哪里走？那么精干的王金平若能转变彰化的局，一定会努力去做。如果王惠美真的全力帮魏平政，魏不是没有胜选机会，“但现在几乎可以断言，魏的胜选机会微乎其微了”。

曲兆祥分析，新竹、彰化是国民党传统优势地区，党中央在整合地方却完全无能为力，因为早已失去调动地方资源与指挥地方的能力。郑丽文既无威权时期的威望，也无党营事业的挹注，更无马英九时期的个人政治魅力，“就算她是巧妇吧，实难为无米之炊，把所有的问题跟责任全推给郑丽文或其团队，也未必公允”。

中华亚太菁英交流协会秘书长、中央警察大学助理教授王智盛也认为，“郑丽文固然掌握党机器跟选举游戏规则，但她无法号令动员地方派系”。

“国民党在新竹的变数不在民进党，而是陈见贤”。王智盛说，从地方结构而言，郑朝方并沒有很大的胜算，但陈见贤这个派系若“消极不配合”，徐欣莹就上不了，陈宁可让民进党胜选一届，拟于下一届重新夺回主导权。民进党过去两次赢得彰化县长的翁金珠和魏明谷，都只当一任而已。

王智盛指出，彰化的问题与新竹如出一辙，地方派系的逻辑与党中央完全不同，地方派系想的是如何长久生存经营。

2022年地方选举，国民党在22个县市大胜拿下14席。该党评估，今年很难再有突破，但现有的六个直辖市（俗称六都）应能维持现有的四比二；民进党则在现有的五席中喊出“坐七望八拼九”，不仅把彰化、新竹县和嘉义市都列为囊中物，甚至把国民党执政的新北市也视为可能攻克之地。

一般预测，国民党总席次虽可能维持表面上的多数，从14席降至约11席左右，民进党席次将从上次的五席成长至八或九席。

曲兆祥说：“新北与高雄为最核心的胜负指标；若国民党两都皆输，党主席势必面临下台危机。即使勉强留任，其领导力与控制力也将明显弱化，难以主导未来的党内提名或跨党合作；若一胜一输勉强维持局势，2028年的总统提名将由可能的候选人台中市长卢秀燕和立法院长韩国瑜等各自发挥，党中央难以发挥主导或协调作用。”