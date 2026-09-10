中国警方打击涉西藏吉隆泥石流的网络流言，多名网民因“编造吉隆口岸公职人员全部殉职，怂恿他人报考口岸岗位”、“歪曲救援工作，片面套用他国案例恶意对比”、“称政府利用低俗热搜转移公众注意力”等原因遭处罚。

西藏网警星期四（9月10日）在官方微信公众号发文，公布“打击吉隆泥石流灾害相关网络谣言典型案例”。

警方公布的案例包括，三人在网络平台“编造灾害成因谣言，谎称地震诱发冰崩山洪，捏造泥石流系人为造成，误导公众认知，扰乱网络舆论秩序”。西藏、黑龙江和安徽警方对三人作出行政处罚。

也有网民被指在网络平台“歪曲救援工作，片面套用他国案例恶意对比，制造负面言论，消解救灾工作成效，误导公众认知”，被西藏警方作出行政处罚。

另外，有人分别在网络平台编造灾害搜救悬赏奖励的不实传言、发布“伤害民族情感的不当言论”，同样遭到行政处罚。

警方也公布，有人在网络平台，被指歪曲事实、混淆舆论导向，破坏清朗网络环境，遭广东警方作出行政处罚。

警方公布的最后一个案例是，有人在网络平台编造吉隆口岸公职人员全部殉职、岗位大量空缺的不实消息，怂恿他人报考口岸岗位，误导公众认知。西藏警方对其作出行政处罚。

西藏警方最后提醒：“网络不是法外之地，编造、传播网络谣言，歪曲救灾事实、消费灾难悲情，扰乱社会秩序的行为，公安机关将依法严厉查处。请广大网民自觉遵守法律法规，坚持理性上网，以官方通报为准，不信谣、不传谣、不造谣，共同维护清朗有序的网络空间。”

尼泊尔与中国西藏接壤地区上个月发生泥石流灾害后，截至上星期六（9月5日）傍晚6时，中国官方通报灾害在西藏造成43人死亡，另有519人失踪，包括23国的261名外国公民。