在巨大的投屏图文解说背景下，巴基斯坦资深媒体人莫伊兹在台上，对400多名来自全球42个国家与地区的媒体同行、智库、政府代表等，热情地介绍自己在中国接受媒体培训的收获。

莫伊兹法鲁克（Moiz Farooq）是巴基斯坦《每日团结报》传媒集团副主编。他今年参加了中国国家通讯社新华社主办的“联合采访培训活动”，深受启发，并将三天培训活动的具体安排，包括聆听新华社领导分析人工智能（AI）对新闻业的影响、参访北京的机器人创新中心、游览大栅栏等文化景点，在新华社9月5日主办的“亚太媒体高端论坛”上展示分享。

论坛的主办地点是中国深圳。深圳多年来都是中国的明星城市，今年风头尤劲，因为深圳即将在11月举办本年度的亚太经合组织（APEC）峰会，成为继北京与上海之后，第三个举行APEC峰会的中国城市。对深圳而言，受委举办如此高规格的大型国际政经元首级盛会，也是史上第一次。这标志着这座城市在全国的地位提升，也凸显中国最高层领导的战略考虑。那就是，中国要通过深圳这扇窗口，让全球政要、商界翘楚与媒体看到中国是一个开放、创新、科技能量巨大的机遇之地。