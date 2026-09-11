中国安徽合肥发文提出，外卖员连续送单超过四小时，20分钟内不再派单，保障骑手休息权益。

合肥市市场监管局星期三（9月9日）在微信公众号公布，合肥市市场监管局、市公安局、市商务局联合印发《全市外卖平台和第三方合作单位安全监管规范和安全生产工作指引（试行）》。

据合肥市场监管局介绍，《指引》明确，外卖平台企业需建立完善安全管理体系，依法履行对入网餐饮服务提供者的审查登记义务，推进外卖食品封签全覆盖，并建立配送员身份及健康信息档案，实现全流程可追溯。

平台也需建立疲劳预警机制，配送员连续送单超四小时，系统将发出疲劳提示，且20分钟内不再派单，保障骑手休息权益。

此外，《指引》强调，电动自行车、摩托车等配送车辆须符合国家强制性标准，严禁非法改装，机动车需取得号牌并购买保险，非机动车应依法登记上牌。

平台和第三方合作单位也需定期组织交通安全、食品安全、应急处理等培训，培训记录保存不少于两年，配送员上岗前须通过考核并签订《交通安全承诺书》。

患有传染性疾病或其他不适宜配送服务的疾病时，配送员应暂停上岗，每日上岗前需进行健康自查，出现发热、呕吐等症状应及时报告。

《指引》也要求配送员接单前检查车辆、装备状态，取餐时核对订单信息并检查食安封签完整性，对封签不完整的餐品有权拒绝配送。

针对交通违法行为，《指引》提出联合惩戒机制：配送员一个月内累计发生三次闯红灯、逆向行驶等突出违法行为，将接受强制安全学习、线下培训及三日限单；累计达五次则暂停派单至少七日，纳入重点监管；若发生事故且负同等及以上责任，或屡教不改，将依法清退并纳入“行业黑名单”。同时，对违法率高发的合作站点，平台需约谈警示并降低资源分配，直至取消合作。

《指引》也要求平台及合作单位制定交通事故、食品安全事件应急预案，明确处置流程。发生事故时，配送员需立即上报、保护现场、配合调查，优先救助伤员。