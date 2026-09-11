中国出入境新规将从下个星期二（9月15日）开始施行，中国中央网信办同一天连续两度发文称，“出境将全面收紧，普通人出境变难”的声音，和对中国走向“闭关锁国”感到担忧是误读新规。

中国网信办主办的微信公众号“全国网络辟谣”星期四（9月10日）发布题为《规范出入境就是“封闭”？误读！》的文章称，《国务院关于出境入境管理的规定》近日公布，针对近年来出境入境管理中出现的新挑战新问题，对相关管理规定进行了细化和完善。

文章提到，一些西方媒体将新规中的“劝阻出境”“限制出境”等部分字眼单拎出来，宣称中国收紧出入境政策“引发恐慌”，表示对中国走向“闭关锁国”感到担忧。“这其实是对《规定》的误读。”

网信办说，《规定》并非限制普通民众出行，而是针对高危目的地、异常出行人员做前置劝阻，守护人身财产安全。正常旅游、探亲、留学不受影响，劝阻会书面说明理由，当事人可申诉。

“全国网络辟谣”随后在同一天又发布题为《“出境将全面收紧，普通人出境变难”系误读新规》的文章。

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文章称，新规旨在规范出境入境管理，保障出境入境人员合法权益，维护国家主权、安全、发展利益。近日，网络上有不少关于出入境新规的解读声称“未来出境将全面收紧，普通人出境变难”， 引发关注。“结合司法部、公安部、国家移民管理局负责人答记者问权威内容明确：上述说法属于对法律法规修订内容的误读。”

网信办解释，官方出台《规定》，针对的是“实践中出现了上当受骗出境或者虚构事由非法出境从事跨境赌博、电信网络诈骗等违法活动，严重危害人民群众生命和财产安全，或者违规出境后向境外非法转移技术，危害国家产业安全、技术安全等问题”。相关规制对象是非法跨境人员，不针对有合法出境需求的普通民众。

针对外界关心的出境审批问题，文章说，三部门负责人明确：《规定》要求“出境人员申请出境的事由应当真实、合法，并配合移民管理机构核实身份、申请事由；规定出具邀请函件的单位和个人应当对邀请内容的真实性负责；对提供虚假材料、作出虚假陈述的，移民管理机构有权决定不予签发出境入境证件或者不准其出境；另一方面，根据出境入境管理法的授权，完善不准出境情形”，不是限制正常出境。

文章称：“我国（中国）坚持保障公民依法出境入境的权利，公民因旅游、探亲、经商、留学等正当理由申请出境，符合法定条件的，可正常办理出入境证件，正常出境活动不受影响。”

网信办最后提醒，出入境管理相关政策信息，请以中国国家移民管理局、司法部、公安部通过中国政府网等官方渠道发布内容为准。