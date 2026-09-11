台湾总统府通报，副总统萧美琴在外交部林佳龙的陪同下赴意大利出席论坛。

据台湾《自由时报》报道，台湾总统府发言人郭雅慧星期五（9月11日）说，副总统萧美琴应邀出席第二届文托泰内自由与民主论坛，并由外交部长林佳龙陪同出席。总统府将在萧美琴返台后，针对上述行程适时对外说明。

据意大利安莎通讯社报道，欧洲议会副议长皮齐耶诺（Pina Picierno）当地时间星期四（9月10日）在上述论坛上说：“我很高兴地宣布，台湾副总统萧美琴刚抵达文托泰内岛。我们非常荣幸能邀请你莅临我们的自由与民主会议。

“我要非常明确地表示：没有任何人，包括中国在内，可以决定谁能或不能在这里发言。文托泰内岛是一个象征自由、抗争与民主的地方。我们非常自豪能够倾听那些每天都在抵抗威权威胁的压力、捍卫自身自由民主者的声音。”

皮齐耶诺当天也在脸书写道，“这是为什么我们今天才欢迎台湾副总统萧美琴抵步出席第二届文托泰内自由与民主论坛，就为了秘密保护她，确保她能出席这次论坛。这是一个简单且非常清晰的信息：恐吓不能决定谁能参与我们的民主辩论。”

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皮齐耶诺说，言论自由不能与专制政权谈判。在文托泰内岛上，现在比以往任何时候都更需要继续成为捍卫自由与民主、无所畏惧的地方。

文托泰内自由与民主论坛从星期四至星期六（9月10日至12日）举行。跟许多国家一样，意大利与台湾没有正式外交关系。

去年11月，台湾副总统萧美琴应友台组织对华政策跨国议会联盟（IPAC）邀请，在访问比利时期间于欧洲议会发表演讲。中国大陆驻欧盟使团批评，欧洲议会此举严重冲击中欧政治互信。