已解散的香港泛民主派政治组织支联会煽动颠覆国家政权案星期五（9月11日）在西九龙法院判刑，三名领袖被判入狱五至七年不等。

综合网媒“香港01”、香港《明报》《星岛日报》报道，香港支联会、前主席李卓人，以及两名前副主席何俊仁和邹幸彤被控违反《香港国安法》下“煽动他人颠覆国家政权”罪，还押至今逾1200日。

何俊仁案件开审前认罪，支联会、李卓人和邹幸彤则在8月21日被裁定罪成，但法院未即时判刑，在8月28日开庭处理各被告求情。

《香港国安法》指定法官李运腾、陈仲衡和黎婉姫星期五上午10时宣判，支联会判罚150万港元（24万2598新元）、邹幸彤判监七年三个月、李卓人判入狱七年，何俊仁判囚五年两个月。

法官李运腾称，各方对如何处理“国殇之柱”存在分歧，将择日再议。天主教香港教区荣休主教陈日君枢机等过百人到庭旁听。

根据《香港国安法》第23条，任何人煽动、协助、教唆或以金钱及其他财物资助他人实施颠覆国家政权，情节严重的，可判处五年以上、10年以下有期徒刑；情节较轻的，可判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。

全称“香港市民支援爱国民主运动联合会”的支联会，自1990年起每年6月在香港举办烛光晚会，直至2020年警方以冠病疫情和公共卫生风险为由禁止有关集会。

2021年9月，三人被起诉，支联会也在同月底通过解散决议，结束32年历史。