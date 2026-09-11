香港支联会煽动颠覆案 三领袖判刑五至七年
外国驻港领馆代表星期五（9月11日）前往西九龙法院，旁听已解散的香港泛民主派政治组织支联会煽动颠覆国家政权案的判刑。 （路透社）
已解散的香港泛民主派政治组织支联会煽动颠覆国家政权案星期五（9月11日）在西九龙法院判刑，三名领袖被判入狱五至七年不等。
综合网媒“香港01”、香港《明报》《星岛日报》报道，香港支联会、前主席李卓人，以及两名前副主席何俊仁和邹幸彤被控违反《香港国安法》下“煽动他人颠覆国家政权”罪，还押至今逾1200日。
何俊仁案件开审前认罪，支联会、李卓人和邹幸彤则在8月21日被裁定罪成，但法院未即时判刑，在8月28日开庭处理各被告求情。
《香港国安法》指定法官李运腾、陈仲衡和黎婉姫星期五上午10时宣判，支联会判罚150万港元（24万2598新元）、邹幸彤判监七年三个月、李卓人判入狱七年，何俊仁判囚五年两个月。
法官李运腾称，各方对如何处理“国殇之柱”存在分歧，将择日再议。天主教香港教区荣休主教陈日君枢机等过百人到庭旁听。
根据《香港国安法》第23条，任何人煽动、协助、教唆或以金钱及其他财物资助他人实施颠覆国家政权，情节严重的，可判处五年以上、10年以下有期徒刑；情节较轻的，可判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。
全称“香港市民支援爱国民主运动联合会”的支联会，自1990年起每年6月在香港举办烛光晚会，直至2020年警方以冠病疫情和公共卫生风险为由禁止有关集会。
2021年9月，三人被起诉，支联会也在同月底通过解散决议，结束32年历史。