针对江西台记者采访时被掌掴，中国记者协会回应时强调，坚决支持记者依法履职，呼吁依法严惩肇事者。

据微信公众号“中国记协”消息，江西广播电视台今视频记者吴忠敏日前在深圳就“夏尔巴巴”民宿加盟押金纠纷及商标侵权诉讼进行实地核实采访，被该公司实际负责人的父亲掌掴，致采访被迫中断，记者出现持续性耳鸣。深圳公安机关目前已介入调查。

据悉，吴忠敏星期四（9月10日）前往深圳市幸福家园涉事现场，亮明记者身份拟采访该公司负责人。屋内一男子自称租户并驱赶记者，在记者表明合法采访意图后直接实施掌掴。事发后记者报警，警方处置中，该男子披露真实身份，是该公司陈姓实际控制人的父亲。

事件发生后，中国记协星期四晚第一时间联系有关方面，请当地认真核实情况，掌握事件原委，关心慰问受伤新闻工作者，督促有关方面切实保障新闻工作者人身安全和正当采访权益。

中国记协表明，坚决支持记者依法履职，对殴打记者、阻挠采访的行为零容忍，正持续关注事件调查进展，呼吁依法严惩肇事者，切实筑牢新闻工作者权益保障的坚实屏障。

2024年11月14日下午，新华社《经济参考报》调查记者王文志、程子龙在安徽合新高铁中铁七局施工现场采访时遇袭。安徽定远县警方当晚表示，会依法依规对此事进行调查。 中铁七局集团同晚发布声明，正在配合调查。

安徽定远县公安局11月15日发布警情通报，中铁七局五人被行拘，中铁七局集团当天深夜发声明向受伤记者致歉，决定对项目分部经理、副经理、管理人员以及负有管理责任的五名人员做出就地免职处理。