53岁的中国江苏省副省长赵岩再度跨省履新，出任中国东北重点名校、有“国防七子”之称的哈尔滨工业大学中共党委书记。

哈尔滨工业大学官方微信公众号星期五（9月11日）公布，中共中央日前批准：赵岩任哈尔滨工业大学党委书记。

哈尔滨工业大学当天也召开教师干部会议。受中共中央组织部领导委派，中组部有关干部局负责人到会宣布中央决定并讲话，工业和信息化部副部长、党组成员谢远生，黑龙江省政府副省长、党组成员丛丽出席会议并讲话。哈尔滨工业大学校长韩杰才主持会议。

53岁的赵岩是满族，1973年8月出生于北京，是一名高级工程师。赵岩曾在中国电子科技集团工作多年，曾任中国电科第20研究所党委书记、副所长等职。2018年3月，赵岩从国企调任地方，出任陕西省委科技工委书记、省科技厅厅长。

在陕西任职两年半后，2020年10月，赵岩回京履新，任中国国家工业信息安全发展研究中心党委书记、副主任，次年1月任中国国家工业信息安全发展研究中心主任、党委副书记。2023年，赵岩再度跨省任职，出任江苏省副省长，负责教育、科技、卫生健康、医疗保障方面工作，至此番履新。

哈尔滨工业大学前任党委书记是中国工程院院士陈杰。今年7月，陈杰已任中国工程院党组成员、副院长。

据哈尔滨工业大学官网介绍，哈尔滨工业大学隶属于工业和信息化部。学校始建于1920年，于1996年进入中国国家“211工程”首批重点建设高校，1999年被确定为中国首批“985工程”重点建设的九所大学之一，2000年与哈尔滨建筑大学合并组建新的哈工大，2017年入选“双一流”建设A类高校名单，2022年8个学科入选新一轮“双一流”建设名单。