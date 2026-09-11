香港媒体报道，中国考虑安排一组顶尖科技、电动汽车和航空航天领域高管，陪同中国国家主席习近平本月访问美国华盛顿。

香港《南华早报》引述匿名消息人士报道，中国代表团细节尚在敲定之中，但中国已进行遴选环节，并计划参照今年较早前随美国总统特朗普访华的美国企业高管代表团模式。

消息人士称，这也意味着，中国代表团预计将由来自科技、金融、电动汽车及航空航天领域的商界领袖组成。

当特朗普5月前往中国北京时，十多位美国顶级企业首席执行官随行，其中包括特斯拉、苹果、英伟达和波音的负责人。

消息人士也说，随行访美的中国代表团将更多是出于形象展示的考量，而非旨在达成实质性成果，并指向与中国在美投资事宜有关的摩擦。

《南华早报》星期五（9月11日）报道上述消息。路透社本月较早前引述消息人士报道，习近平正筹备率领一支庞大的商业代表团访问华盛顿。

路透社称，由于美国对中方投资持怀疑态度，且中国与民营企业的关系紧张，此举实属罕见。

另一方面，星期四（10日）发布的上海美国商会最新年度调查显示，随着盈利状况改善，针对中美两国关系紧张的担忧有所缓解，在华美国企业对营商前景变得更加乐观。

上海美国商会主席雷蒙说，会员企业明显感受到政府改善监管环境的努⼒，而今年，更平稳的美中关系进⼀步巩固了这些成效。“我们敦促两国乘近期接触之势，构建稳定、透明的制度框架，为跨境贸易和投资创造更有利的条件。”