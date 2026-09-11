以“红缨满洲”等网名活跃中国网络的男子宋剑仁，被举报“国企党员搞满独”后，遭中国法院以煽动民族仇恨、民族歧视罪判刑三年六个月。

湖南省岳阳市云溪区法院官网星期五（9月11日）公布，云溪区法院在8月26日一审公开宣判宋剑仁煽动民族仇恨、民族歧视案，对宋剑仁以煽动民族仇恨、民族歧视罪判处有期徒刑三年六个月。

法院称，2020年至2025年，宋剑仁在网络平台注册多个账号、创建多个群组，以激起民族之间的仇恨、歧视为目的，利用各民族的来源、历史、风俗习惯等的不同，使用侮辱、造谣等手段，发表大量挑拨民族关系、煽动民族仇恨和民族歧视的错误言论。

宋剑仁还被指利用他在网络空间形成的影响力，多次对他人进行滋扰、纠缠、恶意举报，并在网上散播。公安机关曾多次对他训诫、谈话教育，但他仍不改正。法院称：“宋剑仁的行为持续时间长，影响范围广，造成重大恶劣影响。”

法院认为，宋剑仁的行为构成煽动民族仇恨、民族歧视罪，且情节特别严重。鉴于宋剑仁到案后能如实供述罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。依照中国法律规定，作出上述判决。

官方没有说明宋剑仁案的具体细节。不过在此次法院宣判之前，中国商务部国际贸易经济合作研究院研究员梅新育、中国社会科学院世界宗教研究所研究员习五一等网络“大V”，持续在网络举报他是“国企党员搞满独”。

习五一星期五发微博称：“宋剑仁，原籍东北，在中石化湖南岳阳分公司工作，中共党员，自称满族正蓝旗瓜尔佳氏后裔。他在网络上使用红缨满洲、红队1927、宋满洲、盛京满族等多个网名活跃。造谣否定国歌前身为《反满抗日义勇军进行曲》，传播伪满洲国五色旗帜，歌颂伪满洲国，响应海外满清复国组织，组织所谓正义联盟。”

星期五出版的《中国民族报》，在头版发表题为《利用网络煽动民族仇恨必受惩处》的评论员文章称，在宋剑仁案中，责任落实不力的组织和个人也被依纪依规追责问责。

文章细数：“一段时间以来，极少数居心叵测者将互联网当成舆论飞地，发表破坏民族团结的错误言论，误导社会认知。有的大肆宣扬历史虚无主义，刻意否定‘我国’（中国）各民族共同缔造统一的多民族国家的基本事实，甚至造谣抹黑英雄人物、或者为已有定论的历史负面人物翻案；有的过于强调民族特性，宣扬特定民族血统、文化优越论，贬低其他民族。”

文章续指：“有的自我标榜为民族斗士，歪曲解读党的民族政策，故意挑拨民族关系，激起民族仇恨；有的对少数民族文化进行猎奇化歪曲传播，诋毁民族地区形象。这些错误言行助长错误认知，污染网络生态，造成民族隔阂和对立，制造社会矛盾。”

文章称，中国对极少数居心叵测者故意发表错误言论，歪曲解读中共民族政策、挑拨民族关系、激起民族仇恨的行径绝不姑息，并指相关部门更应坚持从政治上看待民族工作，深刻认识恶意煽动民族仇恨的危害性，以案为鉴、举一反三，切实加强源头治理，坚决防范破坏民族团结进步的有害信息蔓延传播。

中共中央统战部、中国国家民族事务委员会等部门的官方新媒体账号，转载了上述评论文章。