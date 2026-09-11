（北京综合讯）中国日均词元调用量截至今年6月突破500万亿，官方计划在2028年前推动应用覆盖2万家规模以上企业。

综合环球网和《新京报》报道，中国工业和信息化部近日印发《“人工智能+软件”专项行动实施方案》，明确加快推进人工智能技术在软件和信息技术服务业融合应用。

方案提出分阶段目标：到2028年，软件和信息技术服务业智能化水平显著提升，培育一批高水平智能编程工具和智能开发平台，推广应用覆盖2万家规模以上软件企业（年主营业务收入在2000万元人民币及以上），累计组织实施100项软件企业智能化技改项目；以智能体软件为代表的软件新形态加速涌现，在重点行业打造100个智能体软件标杆应用，孵化五个以上优质开源项目。

到2030年，关键软件全面实现智能化升级，智能编程、智能体软件及智能服务等新业态成为产业新增长极，建成若干具有国际影响力的开源社区和产业集群。

信息技术发展司副司长王威伟星期五（9月11日）在新闻发布会上说，中国软件产业体量大、场景丰富、开源力量活跃，是推进“人工智能+软件”的坚实基础。人工智能正在重塑软件产业，改变软件生成方式、重构软件产品形态和服务模式。

中国去年软件业务收入达15.48万亿元人民币（2.93万亿新元），是2012年的6.2倍，年均复合增长率15.1%。