已解散的香港泛民主派政治组织支联会涉及的煽动颠覆国家政权案宣判，三名前领袖分别被判入狱五年两个月至七年三个月。台湾大陆委员会对此表示遗憾与谴责，并称案件再次向国际社会证明“一国两制”是谎言。

香港西九龙法院星期五（9月11日）就案件判刑，支联会前主席李卓人、前副主席邹幸彤和何俊仁分别被判监七年、七年三个月和五年两个月，支联会则被罚款150万港元（24万2598新元）。

法庭认定案件“情节严重”，指被告在社会氛围动荡不安之际预谋犯案，并在明知有关主张可能违反宪法和《香港国安法》的情况下，仍一意孤行。

陆委会同日在官网发布新闻稿称，追求民主与人权无罪，有关方面以国家安全为由罗织罪名、进行政治审判，为专制政权护航，再次向国际社会证明“一国两制”是谎言。

陆委会说，北京2021年发布的《中国的民主白皮书》指“民主是全人类的共同价值，更是中国共产党和中国人民始终不渝坚持的重要理念”，所以“香港支联会的民主主张，何罪之有？”

陆委会认为，支联会成员被以煽动颠覆国家政权罪定罪重判，也是对香港人民的打压，并呼吁北京和港府立即释放所有由于行使基本权利遭无理羁押与判刑的民主人士。

全称“香港市民支援爱国民主运动联合会”的支联会，自1990年起每年6月在香港举办烛光晚会，直至2020年警方以冠病疫情和公共卫生风险为由禁止有关集会。

2021年9月，三人被起诉，支联会也在同月底通过解散决议，结束32年历史。