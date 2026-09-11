中国大陆国家安全部主导创作的当代台海谍战剧《交锋》正在播出中。台湾政府的大陆委员会称，这部剧是中共推动全民国安教育与宣传的一环，“他们对政治稳定算是非常焦虑的，所以才需要拍这部剧”。

《交锋》罕见以已故台湾前总统李登辉1995年访问美国引爆台海危机为背景，讲述横跨20年、号称改编真实事件的两岸谍战故事，不少大陆观众直呼“尺度大”。这部剧集上星期天（9月6日）晚开始在中国中央电视台电视剧频道播出，开播第一天便拿下全国收视冠军。

综合《自由时报》和《联合报》报道，陆委会发言人梁文杰星期四（9月10日）在例行记者会上说，他还没看过这部剧，但看了一些介绍，认为这部剧不是特别针对台湾，而是北京出钱要做全民国安教育及宣传，显示中共这几年对国家安全和维稳的重视。

梁文杰认为，虽然中国大陆在外面看起来好像自信满满，但实际上也对政治稳定非常焦虑，所以才需要拍这部剧。

但他同时也说，这种“保防剧”还是有其功能，台湾已经很久没有拍这种片了。这么多年来，台湾文化部补助拍《零日攻击》就被骂得要死，还要被砍预算，显示台湾的保防教育也还要加强一下、借鉴一下对方的手法。

另有媒体询问梁文杰对于另一部电影《澎湖海战》的看法。这部电影以1683年施琅率领福建水师攻打澎湖、击败明郑水师的历史事件为背景，因涉及清军攻取台湾的历史背景，以及宣传内容带有明显的两岸政治意涵引发关注。《澎湖海战》没能在原定的7月25日如期上映。

梁文杰说，《澎湖海战》一直没有上映，应该是整个宣传主调不对，史观也有问题，把施琅当成民族英雄，把郑成功当作台独，不要说在大陆，在台湾拜郑成功的庙就不知道有几间了，可是拜施琅的庙，好像只在澎湖看过一间。

他说：“这部片子我也在看，在等它到底什么时候正式会宣布死亡，可能有人会被惩处，也不一定。”