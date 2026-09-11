中国国家主席习近平将在本周末访问印度。对此，中国外交部通报，中印正安排习近平与印度总理莫迪举行双边会晤。

中国外交部发言人毛宁星期五（9月11日）在例行记者会上回应印度媒体询问时说，中印双方正在安排中国国家主席习近平同印度总理莫迪举行双边会晤，这将是两国领导人继喀山、天津会晤之后连续第三年会晤。

毛宁说：“中方愿同印方一道，按照两国领导人的战略引领，从战略高度和长远角度把握中印关系，加强沟通、增进合作、妥处分歧，做睦邻友好的朋友、相互成就的伙伴。”

印度媒体也问及随习近平出访的中国代表团规模和具体人员情况，毛宁对此称，“目前我没有可以提供的信息。习主席赴印度出席金砖峰会的情况，我们会及时发布。”

中国外交部星期四（9月10日）在官网宣布，应印度总理莫迪邀请，习近平将于星期六至星期日（12日至13日）赴新德里出席金砖国家领导人第18次会晤。

分析认为，习近平此行有望进一步推动中印外交回暖，但尚无迹象表明两国经贸关系将随之改善。