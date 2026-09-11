日本大幅调高外国人签证手续费后，中国方面也调高日本公民赴华签证规费，新收费是去年12月发布时的大约六七倍。

日本放送协会报道，日本政府在今年6月19日召开的内阁会议上决定，从7月起将访日外国人的签证手续费上调至目前的五倍。

针对日本大幅调高外国人签证手续费，媒体人胡锡进曾发文说，由于发达国家以及港澳台与日本互免签证，影响最大的就是中国大陆游客群体。不过，胡锡进也写道：“不能认为日本是专门冲着中国大陆游客来的，日本过去签证费在发达国家里偏低，他们是要向欧美水平对齐。”

中国《环球时报》也在题为《日本“特殊时刻”大幅上调签证费》的文章中提及日本首相高市早苗的涉台言论：“自去年11月日本首相高市早苗公然发表所谓‘台湾有事就是日本有事’错误言论后，中国赴日游客数量连续6个月减少，5月同比大幅减少60.4%。”

日本国家旅游局官网公布的数据显示，尽管今年7月赴日中国访客人数同比大幅度减少，中国大陆仍是五大来源地之一。

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中国驻日本大使馆星期五（9月11日）在官网宣布：“根据签证费对等安排，自2026年9月14日起，对日本公民赴华签证规费进行调整。”

一次签证、二次签证、半年多次签证、一年多次签证新规费分别为1万6750日元（137新元）、2万5100日元、3万3500日元，以及5万零250日元。

在这之前，根据中国驻日使馆官网去年12月30日发布的签证费通知，上述四种签证的规费为2250、3750、4500，以及7500日元。