台湾官方宣布，副总统萧美琴在外长林佳龙的陪同下赴意大利出席论坛。中国大陆外交部对此回应时称，已向意大利和欧洲议会提出严正交涉，并批评民进党“台独”政客打着“民主”“自由”的幌子“倚外谋独”，此行为终归徒劳。

大陆外交部发言人毛宁星期五（9月11日）在例行记者会上受询时说，陆方已经就“台独”政客赴意大利出席有关会议，向意方、欧方提出了严正交涉，民进党和个别政客挖空心思四处蹭热度，打着民主自由的幌子“倚外谋独”，这种行为令人不齿、终归徒劳。

她重申，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。陆方一贯坚决反对建交国与台湾进行任何形式的官方往来。

毛宁强调，一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识，也是中意关系、中欧关系的政治基础，并敦促有关方面以实际行动恪守一个中国原则。

台湾总统府发言人郭雅慧星期五说，副总统萧美琴应邀出席在意大利举行的第二届文托泰内自由与民主论坛，并由外交部长林佳龙陪同出席。总统府将在萧美琴返台后，针对上述行程适时对外说明。

据意大利安莎通讯社报道，欧洲议会副议长皮齐耶诺（Pina Picierno）当地时间星期四（9月10日）在上述论坛上说：“我很高兴地宣布，台湾副总统萧美琴刚抵达文托泰内岛。我们非常荣幸能邀请你莅临我们的自由与民主会议。

“我要非常明确地表示：没有任何人，包括中国在内，可以决定谁能或不能在这里发言。文托泰内岛是一个象征自由、抗争与民主的地方。我们非常自豪能够倾听那些每天都在抵抗威权威胁的压力、捍卫自身自由民主者的声音。”