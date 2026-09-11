中国官方以“提高爱之病（中国称艾滋病）诊疗临床疗效”为由，发布新版爱之病中医诊疗方案，首次纳入耳穴压豆疗法、贴敷疗法、八段锦治疗方法，引起中国网民议论“中医厉害，艾滋病都能治”。

综合《北京日报》和《中国中医药报》报道，中国国家中医药局会同国家卫生健康委，制定了《艾滋病中医诊疗方案（2026版）》，并于星期一（9月7日）在政府网站公开。

官方称，制定新方案的目是为“进一步发挥中医药特色优势，提高艾滋病诊疗临床疗效”。

报道称，方案是在2015年中国国家中医药局印发的《12个艾滋病常见病症中医诊疗方案（试行）》，和2016年中国国家中医药局、国家卫生健康委印发的《艾滋病（成人）中医诊疗方案》基础上，结合国内外最新研究进展修订形成。

方案称，爱之病归属中医“疫病”“虚劳”等范畴，多由疫毒侵袭、耗伤正气、日久全身气血阴阳失调、脏腑功能受损而发病，临床采用病证结合治疗可以改善症状、延缓发病及调节免疫功能等。

在辨证治疗方面，方案梳理了七种主要证型并分别给出推荐方药。除中药内服外，方案还纳入了艾灸疗法等中医外治手段。

与上述两个早前方案相比，新版方案首次纳入耳穴压豆疗法、贴敷疗法、八段锦治疗方法。耳穴压豆疗法适应症为失眠、焦虑、抑郁等爱之病常见病症。贴敷疗法适应症为腹泻、反复呼吸道感染、疲劳综合征等爱之病常见病症。

官方也说明，八段锦是辅助疗法，适用于各期爱之病患者，旨在帮助舒畅气机、调摄情志、安定心神，提高生活质量。患者合并严重机会性感染时，需先药物控制后再开始练习八段锦。八段锦练习频率建议为每周五至七次，每日一至两次，需长期坚持。

中国国家中医药局称：“近年来，随着中医药防治艾滋病临床实践和科学研究不断拓展和深化，中医药防治艾滋病的切入点更加明确，对合并症的研究更加深入，积累了一系列新的临床研究证据。”

对此，微博大V冯大辉星期四（9月10日）发文讽刺：“中医现在也是厉害了，艾滋病都能治了。”另一名博主“一玶海岸”则评论：“经过现代医学的不懈进步和努力，艾滋病不再是致死的不治之症，而已经逐步变成一种慢性病了。以至于有些玩意可以名正言顺地打艾滋病的酱油了。 ​​​”