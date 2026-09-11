美国人工智能（AI）企业Anthropic披露，已制止多起由国家支持、利用公司AI模型开展的监控行动，并警告越来越多政府及其关联组织正借助AI监视少数族群和异议人士。

据法新社报道，Anthropic星期四（9月10日）发布旗下模型滥用报告称，这些行动于今年1月至7月间被发现并阻止，源自中国、伊朗和西非。

报告说，相关行动主要针对长期受有关政权监视的海外侨民和异议群体，包括香港民主派人士，以及身在海外的伊朗少数族群和反对派人士。

在其中一起事件中，伊朗人员开发出通过社交媒体账号识别个人身份的方法；另一起事件则涉及一名受雇于马里国家安全部门的承包商，他利用Claude设计用于情报搜集的底层软件。报告形容：“AI如今正被用来取代工程团队。”

此外，Anthropic也制止了用户利用旗下模型设计武器、开展可疑生物研究和策划网络交友骗局的行为。

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Anthropic还在报告中指控，中国开发者以欺骗手段调用Claude处理用户查询，同时将相关数据用于模型蒸馏，以改进自家模型。所谓模型蒸馏，是指利用一个AI模型训练另一个模型。

中国开发者此前已被指未经许可采用这项技术，相当于窃取Anthropic和OpenAI等美国实验室的资源。Anthropic进一步点名中国AI企业月之暗面和深度求索（DeepSeek），指它们曾暗中调用Claude，生成向各自用户提供的答复。

报告称，月之暗面曾在10天内通过一个由5380个虚假账号组成的网络，将近30万次客户请求转发至Anthropic；这些账号大多显示位于新加坡和日本。

部分请求包含用户敏感信息，可能违反隐私协议。Anthropic说，不清楚月之暗面是否曾告知客户，它的请求被转发至Anthropic并向第三方披露。与此同时，DeepSeek也被指采用类似手法。