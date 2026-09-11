中国甘肃一名18岁少女为拒绝包办婚姻，离家前往深圳，父母却雇佣人员跨省抓人，所幸有退伍老兵见状上报险情，少女最终在甘肃被解救。

据中国《南方都市报》报道，这名18岁少女受家乡习俗和高额彩礼影响，在本人不知情的情况下被家人许配他人。父母收取彩礼后强行中断她的学业，即便她考上高中也被剥夺读书权利。

报道称，女孩选择在网络发布求助信息。公益组织捕捉到求救线索后，多方核实确认情况危急，主动将女孩安置在深圳一家咖啡厅务工。

女孩父母之后通过当地派出所查到她在深圳的具体住址后，执意要带她返回老家成婚，专门雇佣三名人员驱车奔赴深圳，计划强行将女孩带回甘肃。

抵达深圳后，涉案人员多次在咖啡厅周边蹲守，摸清女孩上下班时间与出行路线，甚至伪装成顾客进店踩点，摸清女孩生活轨迹，伺机实施强制带回的计划。

两名陌生壮汉8月26日晚间当众挟持这名少女。深圳巴士集团“深巴兵哥”车队的退伍老兵何师傅在营运途中，发现一辆外地牌照车辆行为反常，目睹了少女遭挟持的一幕。

何姓退伍老兵向车队队长上报险情。报道称，车队迅速调取车载监控，完整留存现场画面、涉案车辆样貌及行驶轨迹，为警方办案固定了关键证据链。依靠兵哥车队提交的视频，深圳警方快速锁定嫌疑车牌和三名涉案人员身份。

警方经评估后，决定抽调警力跨省奔赴甘肃兰州实施营救。报道称，少女最终在兰州被安全解救，“这场跨省逼婚风波就此落幕”。

许多中国网民对于现今还会发生此事感到难以置信。澎湃新闻星期五（9月11日）发表评论文章称，被解救的女孩无疑是幸运的，“但这份幸运不能靠巧合，不是每个被逼婚的女孩都能遇到‘何师傅’，不是每次挟持都有人报警。当法律和公共力量迟迟不介入，逼婚的终点可能就是一场悲剧”。

文章也质问：“父母是怎么通过当地派出所拿到女孩在深圳的住址的？中间是否存在违规查询、泄露个人信息，相关部门也该有个说法。”

观察者网也发文质问，父母凭什么能在当地派出所查到女生在深圳的住址，以及从这名女生被强行中断学业到深圳警方解救她的整个过程中，本应托住她的保护链条在哪里。