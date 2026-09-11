中共中央纪委和中国财政部通报地方政府隐性债务追责问责典型案例，其中提到已落马的贵州省委原常委、毕节市委原书记吴胜华新官不理旧账，多次在公开场合发表“债都是前面欠的，凭什么让我还”等错误言论。

据中共中央纪委国家监委网站消息，为坚决遏制新增隐性债务，进一步严肃财经纪律，发挥警示教育作用，中纪委办公厅和中国财政部办公厅星期五（9月11日）公开通报六起地方政府隐性债务追责问责典型案例。

其中的第一起案例，便是“吴胜华政绩观严重偏差，新官不理旧账，落实党中央关于防范化解地方债务风险的重大决策部署不力问题”。

官方称，2022年至2025年，吴胜华担任毕节市委书记期间，对化债工作不抓不管，放纵违规化债等乱象滋生，多次在公开场合发表“债都是前面欠的，凭什么让我还”等错误言论，坐视债务风险不断扩大蔓延。在他任期内，毕节市债务余额不降反增，2024年全市隐性债务化债任务完成率仅为20%，排名贵州省倒数第一。

吴胜华还存在其他严重违纪违法问题，被开除中共党籍和公职，涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。

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四川省宜宾市政府原党组成员、副市长兰宏彬也被通报，存在不正确履行职责，违规决策新增隐性债务问题。

官方称，2020年6月至2021年7月，时任宜宾临港经济技术开发区党工委书记和宜宾三江新区党工委副书记、管理委员会主任兰宏彬在引进相关企业项目过程中，违规决策或参与决策对招商引资企业进行补贴，并审批同意区属融资平台公司代区投资促进局预付企业扶持资金，涉及新增隐性债务共计37.7亿余元（人民币，下同，7.13亿新元），兰宏彬对此负有主要领导责任。

通报也提到，陕西省渭南市临渭区通过公立医院举债实施公益性项目新增隐性债务1亿元，时任渭南市临渭区卫生健康局党工委书记、局长曹杰等相关责任人被问责。安徽省阜阳市界首市隐性债务化解不实1.4亿元，时任界首市城乡建设发展集团有限公司董事长李攀等相关责任人被问责。

被通报的还有，江西省九江经济技术开发区隐性债务化解不实10亿元，时任九江经济技术开发区财政综合服务中心主任游曦等相关责任人被问责。宁夏回族自治区银川市隐性债务化解不实18亿元，时任银川滨河黄河大桥管理有限责任公司法定代表人、总经理王荣亚等相关责任人被问责。

两部门称，这六起典型案例暴露出一些地方和单位的领导干部政绩观存在偏差，纪律观念淡薄，在贯彻落实中共中央、中国国务院决策部署中，有令不行、有禁不止，打折扣、搞变通，严重影响了隐性债务风险防范化解工作成效。

两部门还说，各地方各单位要从通报的典型案例中深刻汲取教训，举一反三，引以为戒；要认真贯彻落实中共中央、国务院决策部署，把防范化解隐性债务风险作为重要政治任务，始终树立风险意识和底线思维，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解隐性债务存量。

当局也要求，各级纪检监察机关、财政部门要持续强化隐性债务问题查处问责力度，对新增隐性债务和化债不实等违法违规行为，做到“发现一起、查处一起、问责一起”，切实防范化解地方政府债务风险。