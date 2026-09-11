知情人士透露，香港证监会已向投资银行说明，面对监管部门突击搜查时应如何配合，显示香港正加强监管审查，尤其关注持续升温的股票发售市场。

路透社引述知情人士报道，香港证监会行政总裁梁凤仪与执法部高级总监Kenneth Luk，8月17日出席一场与投资银行高层举行的会议。

知情人士说，Kenneth Luk在会上说明机构员工面对搜查时应采取的行动。他要求金融机构培训前台人员，以便及时处理搜查令、带领搜查人员前往指定区域，并安排远离其他访客的独立房间。

约10家券商的代表还被告知，须让监管人员在搜查当天查阅员工电邮和电脑系统；若搜查消息外泄给媒体，则应展开内部调查。

对此，香港证监会回应说，当局并未就突击搜查发出书面指令，但会不时“与市场从业者分享其期望和可执行的操作流程，以推动内部控制和合规方面的最佳做法”。证监会拒绝就8月的会议置评。

近年来，大批中国人工智能（AI）、机器人和其他科技企业寻求融资，推动香港出现前所未有的股票发行热潮。数据显示，至少500家公司计划在港上市，尚未包括秘密递交上市申请的企业。

香港交易所数据显示，今年首八个月，香港通过首次公开售股（IPO）和后续配售筹集的资金总额同比跃升76%，达到6510亿港元（1052亿新元）。

股票发售活动随之成为监管重点。知情人士说，与会者被告知，银行和其他顾问在加强内部管控的同时，也应“考虑市场承受能力并选择优质发行人”。

与此同时，监管机构的突击搜查也明显增加。知情人士统计，今年香港已有约八家券商或基金遭到搜查，数量远高于往年。

路透社此前报道，受查机构包括中信证券、国泰君安、建银国际和中信建投国际的香港机构。相关公司当时均未就搜查行动置评。