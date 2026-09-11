香港支联会煽动颠覆案 三名领袖判监五至七年
早前被法庭裁定“煽动他人颠覆国家政权”罪名成立的香港支联会前主席李卓人、前副主席何俊仁及邹幸彤，星期五（9月11日）被分别判入狱五至七年不等。
已经解散的支联会全称“香港市民支援爱国民主运动联合会”，从1990年起就一直主办悼念1989年北京“六四”事件的烛光晚会，直到2020年被香港特区政府以冠病疫情为由禁止为止。
此案共有四名被告，分别为支联会、李卓人（69岁）、何俊仁（74岁）和邹幸彤（41岁），他们2021年9月被控于2020年7月1日至翌年9月8日，煽动他人组织、策划、实施或参与实施以非法手段旨在颠覆国家政权的行为，即推翻、破坏中华人民共和国宪法所确立的根本制度，或推翻中央政权机关。他们在8月21日被裁定罪成。
判词指出，虽然本案不涉及暴力，被告等人未就如何“结束一党专政”提出具体执行方法或时间表，案件仍属于“情节严重”的级别，因为案发时香港社会动荡不安，被告的活动持续14个月之久，有关活动属于全港性且受众广泛，被告利用各类活动及不同的社交平台犯事，并在香港具有一定动员和影响力。此外，尽管他们相信自己的主张可能违法，仍一意孤行，属于有预谋之举。
判词表示，李卓人、何俊仁及邹幸彤作为支联会常委及主要行事者，罪责基本相同，以七年六个月监禁作为量刑起点。由于何俊仁在开审前认罪，法庭给予他22个月扣减；何俊仁与李卓人因曾担任长达21年的公职，获法庭酌情各减刑三个月；至于辩方同意大量控方案情，节省审讯时间和公帑，而且审讯曾一再延后而对各被告造成一定心理压力，法庭再给予各人三个月的刑期扣减。
法庭判处李卓人监禁七年、何俊仁监禁五年两个月，以及邹幸彤监禁七年三个月。三名被告均已还押逾1300天，预计还要到2028至2030年才可出狱。
至于支联会作为法人团体，按《香港国安法》第33条，应处以刑事罚款，法庭认为即使支联会未必具备足够支付能力，罚款仍需足以反映罪行客观上的严重性并具阻吓力，经考虑后判罚150万港元（24万新元），须于三个月内缴清。
根据《香港国安法》第23条下煽动他人颠覆国家政权罪，情节严重的，处5至10年的有期徒刑；情节较轻的，处5年以下有期徒刑、拘役或者管制。
李卓人妻子邓燕娥离庭时表示，对判刑感到非常伤心及愤怒，指李卓人自2021年4月16日起还押，至今已服刑五年多，如今仍要再坐多三年，“判七年实在太重”。她认为法官完全没有考虑李卓人的证词，相信丈夫会就定罪及判刑提出上诉。
香港保安局局长邓炳强说，这次判刑彰显该起案件的严重性及法庭公义，也还了被支联会煽动的年轻人一个公道。他点名批评邹幸彤被定罪后仍毫无悔意，甚至利用法庭聆讯继续煽动仇恨。
香港公共管治学会理事长陈财喜博士接受《联合早报》访问时指出，三名被告这次被判的刑期，属于案件情节严重的级别，但没有达到上限的10年，在法律上符合《香港国安法》的量刑标准。
他认为，该起案件判处后，短期内将阻吓反对派势力利用香港从事反华活动，但日后仍有暗涌，长远而言港府要做好施政，以加强民心回归。