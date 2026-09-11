台湾行政院长卓荣泰赶在星期五（9月11日）最后期限前，正式副署《强化国防自主暨无人载具产业发展条例》（简称无人机条例）。他强调，行政院坚持的两项原则是，预算权不容被权力分立所破坏，相关机密一定要得到完善的保护。

在野的国民党主席郑丽文认为，行政院终于回到宪政轨道，但这不是卓荣泰对立法院让步，更不是行政院释出善意，而是行政院长本来就应履行的宪政责任。她强调，行政院不能把预算权解释成行政权的空白授权，“机密”也不能成为黑箱采购的通行证。

民进党籍的台湾总统赖清德2024年上台后，面临朝小野大的困境。在野的国民党和民众党多次联手通过《财政收支划分法》等修正法案，赖政府拒绝施行。去年“大罢免”立委的行动与复议接连失败后，赖政府改采宪法第37条的不副署机制，试图逼迫在野党提“倒阁”。在野党则预见到“倒阁”只会重换阁揆，总统还可藉此解散立法院，因而也不配合，朝野僵持与严重对立。

截至目前，卓荣泰已拒绝副署八项法案。卓荣泰星期一（7日）以电影《少林足球》的守门员自况，强调面对立法院修法，“球一直往我打”，但他必须扮演好守门员的角色。

行政院6月18日规划五年五个月2100亿元（新台币，下同，84亿元）无人机特别条例草案，国民党则主张回归年度预算审查，提出六年2400亿元的草案。行政院版规定相关事宜由国防部主导，但国民党版本则从发展产业的角度，主张由经济部负责。

立法院8月27日三读通过国民党版本，美国在台协会对此表示肯定。

卓荣泰星期五正式副署无人机条例，总统府随后也发布总统令公布法案内容。

卓荣泰表示，行政院在讨论副署与否，只有一个标准、一个原则，就是不能违宪、违法，也不能破坏权力分立，不能破坏财政纪律。

郑丽文则称，过去卓荣泰动辄以不副署架空立法院三读法律，片面扩张行政权、专断解释宪法，行政院不断制造宪政冲突，才是政治僵局的罪魁祸首，如今愿意副署，只是回到正轨。