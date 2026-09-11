曾因曝光三亚海鲜市场“五两秤”、举报新东方违规补课而走红的打假网红“铁头惩恶扬善”，因涉嫌敲诈勒索被判处有期徒刑八年。

据观察者网报道，杭州市滨江区人民法院星期五（9月11日）对案件作出一审判决，法院对“铁头”数罪并罚，决定执行有期徒刑八年。

杭州市公安局滨江区分局2024年8月27日通报，警方以涉嫌敲诈勒索罪对董姓嫌犯（网名“铁头”）等人立案侦查。

经查，2024年5月，董姓嫌犯与薛姓、许姓嫌犯等人合谋，以曝光黑料相威胁，向一名带货主播索要数百克黄金，并声称收取财物后可为对方提供保护。经过多次交涉，他们最终获得涉事主播汇入指定账户的大笔款项。

公开信息显示，“铁头”来自浙江省杭州市。2023年3月开始，37岁的他开始制作打假视频，曝光三亚海鲜市场、老年保健品等乱象，在几个月内迅速累积数百万粉丝。

不过，围绕“铁头”的争议不曾停歇过。2023年8月，“铁头”举报杭州新东方违规为学生进行线下补课后，陷入舆论风波。当时不少网民支持“铁头”的举动，但也有网民质疑指：“他并没有打掉补课问题，只是打掉了最普通家长拼一把的渠道。”

同一时间，还有网民爆料“铁头”曾因开设赌场和非法拘禁被判刑。2024年1月，“铁头”在直播时自爆他的涉黄经历，引发网民举报和抵制。自同年2月起，他在抖音、快手和微博等平台的账号相继被封禁。

2024年5月，“铁头”还在日本靖国神社入口处石柱脱裤撒尿，然后在石柱上以红色喷漆喷“Toilet”一字。日本警方7月9日宣布拘捕一名同伙，并通缉已返回中国的“铁头”等两人。