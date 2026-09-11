（华盛顿/北京综合讯）中国科技企业华为已通知部分客户，将大幅上调最先进人工智能（AI）晶片的价格，显示在数据中心蓬勃发展之际，AI晶片需求正迅速超过供应。

彭博社星期四（9月10日）引述知情人士透露，华为昇腾950DT的建议零售价在过去三个月上涨了约60%，至25万元人民币（4万7216新元），这一定价参照了英伟达B200晶片的设定。

华为的决定凸显市场对英伟达产品中国替代方案的需求日益增长。其中，中国AI企业深度求索（DeepSeek）计划在一个位于内蒙古的大型数据中心项目中部署至少16万颗华为最先进的AI加速晶片，有望构建目前已知规模最大的华为AI晶片集群之一。

不过，华为也面临生产方面的难题。AI系统对高频宽记忆体（HBM）的使用，是导致过去一年全球内存短缺的根源所在，知情人士透露，华为销售代表告诉客户，HBM的供应尤其有限，这推高了成本。

华为正优先向中国大型科技公司及AI基础设施建设商供应昇腾950DT。彭博社上周报道称，华为今年已生产了数十万块950DT晶片。

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路透社此前引述知情人士称，华为昇腾950DT已上调价格，并称寒武纪也已调整其下一代晶片价格，涨幅高达30%。