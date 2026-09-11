美国中央情报局副局长埃利斯称，美国正扩大针对中国的间谍活动范围，并将中国企业列为情报搜集目标。中国商务部对此表示严重关切和坚决反对，强调中国有坚定意志和丰富手段，将采取必要措施，依法严惩违法犯罪行为。

据《纽约时报》等报道，埃利斯（Michael Ellis）星期二（9月8日）在华盛顿举行的一场网络安全会议上称，鉴于中国对美国构成军事和经济双重威胁，美国正扩大对华间谍活动范围。

他说，与美国过去的地缘政治对手不同，中国“对我们构成一种根本不同的威胁，因为这场竞争涉及经济领域”。

有西方官员曾称，中国不像美国或欧洲多数国家那样拥有独立的商业群体。埃利斯据此称，中国企业可成为美国在人工智能、半导体和生物科技等领域开展间谍活动的正当目标。

埃利斯说，由于有关这些技术的重要情报“并不存在于政治或军事情报通常出现的地方”，中情局必须扩大情报搜集范围。这些信息“存在于私营部门，或者说，存在于中国最接近所谓私营部门的领域”。

中国商务部星期五（11日）在官网以发言人答记者问的形式回应说，埃利斯言论“赤裸裸宣称将中国企业列为间谍活动的正当目标，彻底撕下了情报机构在幕后窃密的遮羞布，将霸权的强盗逻辑摊在阳光下”。

商务部批评，美国称中国是军事和经济的“双重威胁”，完全是颠倒黑白的强盗说辞，是别有用心的恶意诽谤。中国在人工智能、半导体、生物技术等领域取得技术突破，是中国科研人员和企业埋头苦干取得的成果，绝非美情报机构可以肆意觊觎的猎物。

商务部并指，美国做法本质是对中国科技进步的焦虑，但靠间谍窃密和霸权打压拦不住中国企业创新前进的脚步，赢不来真正的技术领先，美国明火执仗的窃密把戏注定不可得逞。

商务部敦促美国立即停止对中国包括中国企业的间谍活动，停止一切损害中国主权、安全和发展利益的行为。商务部还说，中国有坚定的意志、丰富的手段，将依据法律法规，坚决采取必要措施，依法严惩违法犯罪行为，坚定维护中国企业正当合法权益。