面对中印两国持续缺乏互信，我国前外长杨荣文呼吁企业带头推动双边经贸，而不是凡事交给政治和安全部门决定。

杨荣文在首届中国—印度—东南亚经济对话的第一场小组讨论中说：“如果企业带头，相信政治会逐渐适应……如果政治上稍微开放一点，生意会激增，（中印）双方都会受益，这或许是一条前进之路。因为如果交给安全人员，他们会担心各种问题，在高层发话前，什么都不会动。但在企业层面，人们就是要赚钱的。”

杨荣文的这番建议，在聚焦商业视角的第二场小组讨论获印度企业家支持。

印度国际经济关系研究委员会主席巴辛（Pramod Bhasin）呼吁印度企业承担更大风险，多去探索中国市场。

印度塔塔集团（Tata Sons）前执行董事戈帕拉克里希南（R.Gopalakrishnan）表示：“对我来说，关键是中国不是印度的敌人，也不是印度的朋友。印度唯一的选择，是把中国当作‘友敌’（freenemy）。”

戈帕拉克里希南呼吁印中企业家相互加大投资。“中国人在贸易和企业方面天生聪明，福建人、山西人，我们（印度）这里也有很多类似群体，比如古吉拉特人、马尔瓦尔人、信德人、切蒂亚尔人”。

他相信，如果把印中两国商人聚集起来，放手让他们去干，除了涉及国家安全的事情不能做，其他一切皆可，“我想我们会看到截然不同的结果”。

印度企业家坦言受到殖民视角影响，对中国的认识大多来自西方媒体。主持第二场小组讨论的新报业媒体副首席执行官郭又铨，在会上向他们介绍《联合早报》和《思想中国》对中国的深度平衡报道。