日本跨党派团体“日中友好议员联盟”年轻成员将从星期天（9月13日）起访问中国北京。此外，日本媒体也报道，日本前外长岩屋毅计划本月27日起率贸易团体访华。

据日本共同社报道，日中友好议员联盟（议联）会长森山裕星期五（11日）告诉媒体，议联年轻成员将于9月13日至15日访问北京。森山裕曾担任日本执政党自民党干事长。

这将是自去年11月日本首相高市早苗发表涉台国会答辩导致日中关系转冷以来，议联首次派团访华。报道称，目前正在协调下星期一（14日）与中国人民对外友好协会干部会面的事宜。

自民党众议员高村正大将担任团长，中道改革联合、日本维新会、国民民主党以及共产党的议员也会参加。森山裕也说：“感谢中方接受年轻成员访问。我也希望能尽早有机会访问中国。”

另一方面，共同社也在星期五获悉，以岩屋毅为首的日本国际贸易促进协会（贸促会）代表团计划本月27日至30日造访北京，已进入最后协调阶段。

共同社引述相关人士报道，中国已通知将按这一日程接待。报道称，岩屋毅等人正在寻求与中国领导层会面。

代表团原计划6月访华，但由于当时担任会长的前众院议长河野洋平在临行前突然去世，访问被推迟。

不过，岩屋毅7月就任新会长前，代理会长桥本岳等一行四人曾在6月下旬访华，桥本岳一行当时也与中国副外长华春莹会面。

贸促会是日本对华贸易和经济交流的窗口，代表团通常每年都会访华并与中国领导层会面。代表团去年6月访华时，与中国总理李强会面。

中共中央对外联络部副部长陆慷上月27日在北京会见以日本在野党“中道改革联合”宣传委员长、众议员伊佐进一为团长的日本国会议员代表团。日方代表当时称，中国立场强硬，双方进行了多次激烈交锋。