正在意大利访问的台湾副总统萧美琴强调，虽然历经27小时长途跋涉才抵达，但是台湾人的声音值得被国际听见，台湾人跟全世界人民一样有权利交朋友。

综合台湾ETtoday新闻云和《自由时报》报道，萧美琴在新加坡时间星期六（9月12日）凌晨出席在意大利文托泰内岛举行的一场论坛。

萧美琴在论坛上致词时说，台欧不仅面对相似挑战，也拥有共同利益与价值。

谈及乌克兰局势与台湾的相似性，萧美琴认为乌克兰对台湾是一个提醒，让政府透过提升国防能力、巩固供应链及深化国际伙伴来确保和平延续，坚持不挑衅也不屈服。她强调，台湾强化军备不是为了盼望上战场，而是为了吓阻战争爆发。

萧美琴是在外长林佳龙的陪同下赴意大利出席论坛。中国大陆星期五（11日）回应时说，“已经就‘台独’政客赴意大利出席有关会议向意方、欧方提出严正交涉”。

中国大陆外交部发言人毛宁在星期五的例行记者会上，批评民进党政府和个别政客挖空心思四处蹭热度，打着民主、自由的幌子倚外谋独，并敦促有关方面以实际行动恪守一个中国原则。

欧洲议会副议长皮切尔诺（Pina Picierno）早前在脸书证实萧美琴出席这场论坛，并说最初因对北京方面反应的疑虑而将此事保密。

针对中国大陆外交部抗议她的访意行程，萧美琴指中国大陆一直在施压限制台湾国际空间，但说这不会阻止台湾与世界交往。

自称“战猫”的萧美琴形容猫柔软却有韧性，并引申比喻，台湾虽小但很有力量，台湾人民相信“只要做正确的事情，站在历史正确的一方，你的影响力就比你的岛屿大小更重要”。