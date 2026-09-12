中国一网民在社交平台称“停止资助持有苹果手机学生后遭催捐”，引起舆论愤慨，但事件随后出现反转，警方核查发现，该网民为博取网络关注，自编自导、虚构伪造不实内容，警方已受理案件，正在侦办。

中国媒体报道，姚姓男子9月7日通过社交账号发布一段“聊天记录”，称因认为受助学生使用苹果17Promax手机，不符合资助标准，停止资助该学生后被对方质问催捐。“聊天记录”显示该学生发短信问他：“你的助教当着我班主任的面，亲口说你会资助我到不再读书为止，这才资助了5年就不兑现了，请你尽快打过来，不然我曝光你。”

相关事件随后引发舆论关注，但也有网民对事件的真实性提出质疑。

环球时报星期五（9月11日）报道，从有关方面获悉，该事件实为该男子自导自演编造，且性质恶劣，他也并非自己在社交账号上所宣称的“普通的高中数学老师”，并称该男子已被采取刑事强制措施。

澎湃新闻星期五上午致电发帖男子，他的电话处于呼叫转移状态，无法接通，他的社交账号中与资助学生相关的视频已无法查看。

甘肃嘉峪关市公安局星期五发布警情通报称，该局联合相关部门核查网传“男子停止资助某学生后遭对方威胁”相关信息。

经查，37岁姚姓男子为博取网络关注、吸粉引流，自编自导、虚构伪造“停止资助某学生后遭对方威胁”不实内容，通过其个人网络账号对外发布，严重误导公众认知，扰乱网络公共秩序。

目前，公安机关已依据相关法律法规受理该案件，案件正在进一步侦办。