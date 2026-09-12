任上落马近半年，中共甘肃省委原常委、省政府原副省长雷思维被开除中共党籍和公职，官方通报指他搞权色、权钱交易，为他人在资源勘探、采矿权审批等方面谋利等。

据中共中央纪委国家监委网站消息，经中共中央批准，中央纪委国家监委对雷思维严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

通报指，雷思维对组织不忠诚不老实，对抗组织审查；在组织函询时不如实说明问题，在干部选拔任用、职工录用等工作中为他人谋取利益；违规收受礼金，利用职权或者职务上的影响为特定关系人谋取利益，搞权色交易；搞权钱交易，利用职务便利为他人在资源勘探、采矿权审批、环境监测、职务调整等方面谋利，并非法收受巨额财物。

据通报，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予雷思维开除中共党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；终止他的甘肃省第十四次党代会代表资格；收缴违纪违法所得；将他涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

据甘肃日报消息，甘肃省委常委会星期六（9月12日）召开会议，传达中央纪委给予雷思维开除党籍、国家监委给予雷思维开除公职处分的决定。甘肃省委书记胡昌升主持会议。

报道称，与会人员一致表示坚决拥护中共中央决定，坚决拥护中央纪委国家监委决定。

会议指出，要引以为戒、警钟长鸣，始终严于律己、严负其责、严管所辖，带头同一切违纪违法行为作斗争。

公开资料显示，今年60岁的雷思维，甘肃静宁人，仕途从未离开甘肃，曾任甘肃省环境保护厅党组书记、厅长，甘肃省自然资源厅党组书记、厅长。

雷思维2021年7月转任甘肃省嘉峪关市委书记，2023年1月兼任甘肃副省长，同年3月卸下嘉峪关市委书记职务，继续任甘肃省副省长，去年6月任甘肃省委常委、副省长，直至今年3月被官宣任上落马。