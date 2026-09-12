不久前访问中国的美国参议员戴安斯认为，美国低估了中国的科技行业，并可能误判了中国科技行业的复杂性。

中美两国元首5月会晤前，被视为美国总统特朗普盟友的戴安斯（Steve Daines）曾前往中国，与中国总理李强、中国外长王毅、中国全国人大常委会委员长赵乐际会面。

戴安斯之后在8月再度访问中国。中国人民外交学会9月在官网公布，外交学会8月26日至30日接待戴安斯一行访问杭州、广州。

中国人民外交学会说，在杭州期间，浙江省省长刘捷会见了戴安斯，就推动中美地方友好往来和各领域务实合作交换了看法。

戴安斯一行也与浙江大学举行了座谈交流，并参访了恩和科技、灵伴科技、地卫二空间技术和群核科技等企业。在广州期间，戴安斯一行参访了亿航智能公司。

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学会也说，副会长耿爽全程陪同戴安斯访问。美国驻华大使庞德伟、驻上海总领事马志安、驻广州总领事高葆玲参加了有关活动。

戴安斯称，他在杭州和广州进行实况调查，并为预计本月举行的特习会做准备。

戴安斯星期五（9月11日）接受彭博社电话采访时说：“我认为，我们低估了中国科技创新生态系统的质量与规模。”

他说：“我们在美国提高意识和理解至关重要，因为我们必须与世界上最优秀、最聪明的人才展开竞争，其实我们正在与他们竞争。”

尽管美中之间存在激烈技术竞争和更广泛的地缘政治分歧，戴安斯仍强调与中国在人工智能（AI）领域开展合作的潜力。

美国对中国的开放权重模型感到担忧，这些模型性能几乎可与美国同类产品媲美，而用户的使用成本却低得多。

戴安斯建议，适度调整两国元首会晤期间，在人工智能问题上取得突破的预期。“这是千里之行的第一步，所以我不太敢说，会有什么突破。”