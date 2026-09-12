韩国海警在仁川大青岛近海打击中国渔船非法捕捞，查扣一艘70吨级渔船，并驱离91艘渔船。

韩联社报道，韩国中部海洋警察厅星期六（9月12日）称，海警星期四（10日）在仁川市瓮津郡大青岛近海打击中国渔船的非法捕捞，查扣一艘70吨级渔船A号，并驱离91艘渔船。

韩国海警称，渔船A号涉嫌于星期四11时30分许越过韩国西部海域北方界线（NLL），在仁川市瓮津郡大青岛近海进行非法捕捞。

韩国海警和海军星期四至星期五（11日）动员20多艘舰艇，在大青岛以东0.4公里处海域将其扣押，并驱离91艘渔船。据悉，A号为木船，事发当时共搭载10名船员，并发现花蟹和海螺等渔获物。

报道称，韩国海警今年集中打击中国渔船非法捕捞，迄今累计扣押13艘渔船，为去年同期的两倍以上。

韩国总统李在明去年就任后，多次指示有关部门对中国渔船非法捕捞问题采取强硬措施，并在韩中首脑会谈上呼吁中方加大打击力度等。

韩国驻华大使卢载宪9月7日接受韩国记者采访时说，中方通过韩国驻华大使馆请求韩方提供中国渔船非法捕捞行为相关证据，以进行严厉惩罚。

卢载宪介绍，中国海警近期检举5月被韩国海警拘押而走司法程序的“三无船舶”的船主，并通过使馆请求韩方提供相关证据。“三无船舶”是指无船名及顺序号、渔业船舶证书和船籍港的渔船。

卢载宪评价称，中国政府正为杜绝“三无船舶”的非法捕捞行为持续付出努力。