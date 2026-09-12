中国辽宁大连出现人事调整，中共辽宁省委副书记、常委和大连市委书记熊茂平被免职，官方未提及免职后去向。大连市长李强则接任大连市委书记。

中国《辽宁日报》报道，大连市星期六（9月12日）召开领导干部大会，宣布中共中央关于大连市委主要领导调整的决定。

中央批准李强任辽宁省委常委、大连市委书记，免去熊茂平的辽宁省委副书记、常委和大连市委书记职务。

辽宁省委也决定，辽宁省营口市委书记姚华明任大连市委委员、常委、副书记，免去熊茂平的大连市委常委、委员职务。

省委书记许昆林在大会上讲话时说，这次大连市委主要负责人调整，是以中共总书记习近平为核心的党中央从大局和辽宁工作实际出发，通盘考虑、慎重研究作出的决定，充分体现了党中央对辽宁、大连的亲切关怀和领导班子建设的高度重视，对辽宁、大连振兴发展的殷切期望和信任重托。省委坚决拥护党中央决定。

许昆林也说，大连作为辽宁全面振兴的排头兵，在全省发展大局中的地位举足轻重。要旗帜鲜明讲政治，始终做到对党绝对忠诚。

据报道，熊茂平主持会议并作表态发言，李强、姚华明作表态发言。

公开资料显示，李强今年58岁，曾任辽宁省沈阳市委常委、市委秘书长，营口市委书记等职，2024年任辽宁省副省长。李强2025年12月任大连市代市长，今年1月当选大连市市长。

熊茂平今年59岁，曾任江西省建工集团董事长、党委书记；江西省鹰潭市委副书记、市长；国家市场监督管理总局登记注册局（小微企业个体工商户专业市场党建工作办公室）局长（主任）；国家市场监督管理总局党组成员、副局长，人事司司长等职务。

熊茂平2021年10月至2023年4月，任辽宁省委常委、组织部部长，辽宁省委党校（辽宁行政学院）校长（院长）。他之后任辽宁省委常委、大连市委书记，大连军分区党委第一书记。熊茂平在2025年7月任辽宁省委副书记、大连市委书记，大连军分区党委第一书记。

姚华明今年55岁，曾在中国银行系统任职，也曾任营口市委副书记、市长，2024年任营口市委书记。