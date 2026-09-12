“支付宝 假APP”话题星期六（9月12日）登上中国社交平台热搜榜，网民曝光称，这类高仿软件能随意伪造转账截图，支付宝安全中心提醒不要轻信网上流传的金额截图，强调将持续配合相关部门打击网络诈骗。

据都市现场、海报新闻等中国媒体报道，多名网友曝光“假支付宝APP”转账视频，这类软件仅需1.8元（人民币，下同，约0.34新元），即可伪造上亿转账截图，甚至暗藏木马病毒盗刷资金。

支付宝安全中心官方微博当天中午就此发布提醒声明称，网上流传的所谓支付宝App截图不一定可信，要注意甄别。

安全中心提醒，面对潜在风险可做到以下几点：一是认准官方渠道下载支付宝App；二要提醒家人特别是长辈勿轻信网上流传的金额截图；三是商家交易时以支付宝实际到账金额为准；也可在支付宝App开通语音提醒，避免被骗。

网民晒出的视频显示，“假软件”可随意篡改余额、伪造转账动画与聊天记录。

据报道，中国多家电商平台上，有多个店铺销售微信、支付宝模拟APP安装包，售价从1.8元到6.8元不等。商品描述中多使用“微商工具”“晒图工具”“转账截图制作”等隐晦关键词，买家下单后，店家会通过网盘或网址发来安装包。

支付宝官方客服工作人员对此回复说，转账截图可以随意P图，平台对此无法干预。如需具备法律效力的交易证明，可直接申请对方提供带有支付宝电子公章的电子回单。