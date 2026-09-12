中国人工智能产业发展热潮持续，官媒示警，粗放式扶持人工智能的苗头值得警惕，指出一些地区陷入“别人上我也上”的竞赛怪圈，导致低水平重复建设，建议各地告别粗放式比拼，走协同共进、生态深耕之路。

中共中央直属党报《经济日报》星期六（9月12日）发表署名“金观平”的评论文章指出，人工智能产业热潮之下，粗放式扶持人工智能的苗头值得警惕，政策红利转化为产业实效仍存在不少堵点。

评论列举，部分地方补贴差异化不足、标准失衡，造成兑现率偏低、资金闲置浪费；一些地区跟风布局人工智能项目，扶持方案趋同，陷入“别人上我也上”的竞赛怪圈，导致同质化竞争、资源错配乃至低水平重复建设；有的城市重投入轻培育，人才政策短期化，后端场景配套滞后，政策红利难以释放。

文章分析，粗放扶持现象的背后有多重现实诱因。部分地方急于抢抓人工智能风口，把项目落地速度当作政绩标尺，重短期成效、缺长远谋划；一些地方对人工智能产业成长规律认识不够，对企业不同阶段的真实需求研判不足，也让扶持政策难以做到精准滴灌。

文章认为，各地不能简单套用一套补贴标准，应立足本地实际，搭建起梯度化政策框架；各地也要强化协作联动，破除区域间政策“内卷”，并破除地方本位思维，树立全国一盘棋理念。

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文章最后强调，扶持人工智能不能仅看重单个项目落地，更要着眼完整产业生态培育，“热度可贵，精度更重”。告别粗放式比拼，走精准赋能、协同共进、生态深耕的路子，方能把政策红利转化为实实在在的产业动能，推动人工智能产业高质量发展。