香港法院星期五（9月11日）对香港支联会煽动颠覆政权案判刑，前主席李卓人和两名前副主席邹幸彤和何俊仁被判监五年至七年不等。香港特区政府和立法会支持法院判决，并反对外部势力污蔑和抹黑相关裁决。

据香港政府公报，港府星期六（9月12日）对多个美西方国家、反华媒体、境外组织及政客等在香港法庭严格依法对支联会煽动颠覆国家政权案被告判刑后，作出的种种恶意攻击和污蔑抹黑，表示强烈不满和坚决反对，并予以强烈谴责。

港府发言人指出，美西方国家近年不断泛化“国家安全”概念，对从事正当活动的个人和企业进行胁迫，更利用各种手段打压异己，有关政府和政客没有反躬自省，当地组织和媒体也置若罔闻，但这些外部势力却以双重标准攻击香港特区严格遵循法治原则履行维护国家安全的职责，完全是伪善卑劣的政治操作。

香港立法会发言人同日表示，坚定支持法院依法对支联会煽动颠覆国家政权案的判刑，认为是彰显法律公义，有力捍卫中国《宪法》和《基本法》确立的香港特区宪制秩序。立法会坚决反对部分美西方国家就此案在内的不同案件，作出恶意抹黑和诋毁攻击。

发言人指出，上述国家对香港的法治制度及法庭的判决妄下判断，更试图美化严重危害国家安全的犯罪行为，以双重标准干预香港司法和中国内政，才是真正损害香港法治。

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据香港电台报道，香港警务处处长周一鸣星期六在警察学院结业仪式后受访时说，重大国安案件结案，目前社会整体气氛平和，但不代表没有任何国家安全的风险，并称仍然暗涌处处。显然仍有小撮人士蠢蠢欲动，希望可在香港的平静社会煽动其他人，对中央政府或特区政府作出无理污蔑等，所以不能掉以轻心。

另据法新社报道，欧盟星期五谴责香港法院对支联会三名领袖的判刑，指这是以国安为由进行的“政治主导审讯”。欧盟警告称，该判决将破坏人们对香港法治的信任，并危害香港声誉。

联合国人权事务高级专员蒂尔克办公室星期五在声明中，呼吁港府废除上述判刑，敦促香港实施的国安法必须向中国在国际人权法的义务看齐。