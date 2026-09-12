中国山西大同市浑源县一家饭店被曝提供“阴阳菜单”，店家根据口音决定哪份菜单，涉事饭店已停业整顿，并被罚20万元（人民币，下同，3万7700新元）。

综合九派新闻和《北京日报》报道，有博主上月底接到粉丝投稿后到店实地暗访，安排两桌顾客分别用外地口音和本地口音点完全相同的菜品。

结账显示，外地口音桌总价278元，每道菜价格均高于本地桌，个别菜品差价高达50元。

面对质疑，老板先辩称是给熟客折扣，后又改口称“暑假很多店铺都这么操作”，还提出免单息事宁人，被博主当场拒绝。

浑源县维护市场秩序专项工作组隔天（9月1日）通报，有网民反映该县北岳老街坊饭店（县城敬顺街）存在两套价目菜单的问题。该县组建专项工作组开展取证调查。经初步查明，反映情况基本属实，目前市场局已立案，涉事饭店已停业整顿。

三天后（9月4日），维护市场秩序专项工作组再通报，饭店存在对不同消费群体使用两套菜单、同款菜品标价不一致的问题，该行为涉嫌违反中国《价格法》《明码标价和禁止价格欺诈规定》，侵害消费者合法权益，扰乱旅游市场经营秩序。

工作组之后于星期五（11日）再公布，北岳老街坊饭店区别对待消费者一案已办结，星期五县市场监管局对涉事饭店作出罚款20万元的行政处罚，处罚已执行到位。