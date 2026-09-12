（北京／香港／旧金山综合讯）关于中国人工智能（AI）初创企业月之暗面16名人员被带走的传言在网络发酵后，月之暗面发文称相关消息系“恶意造谣”，已报警处理。

中国社媒平台过去两天流传一张聊天截图，指月之暗面有16名人员被带走，包括创始人杨植麟。

月之暗面法务部星期六（9月12日）在官方微博发文称，网传关于创始人及员工的信息纯属虚构，系恶意造谣。公司已第一时间向警方报案，将依法追究相关造谣者的法律责任，并呼吁外界“不信谣、不传谣”。

月之暗面近期频频成为新闻焦点。本月初，彭博社等外媒报道称，月之暗面已秘密递交首次公开售股（IPO）申请，最快今年内在香港上市，拟募资高达50亿美元（63亿新元）。

香港《南华早报》星期四（10日）引述知情者称，月之暗面寻求赴沪港双重上市，以扩大资金来源和提升市场曝光度。但《科创板日报》同日引述知情人士称，相关消息不实。

同一天，美国AI模型Claude的开发商Anthropic发布报告，披露月之暗面和深度求索（DeepSeek）等中国AI企业大模型非法蒸馏，包括将用户请求转发给Claude，再将Claude的答复发送给用户，冒充自身模型成果。

在7月的世界AI大会前夕，月之暗面发布全球目前规模最大开源模型Kimi K3，据称性能已接近Anthropic的前沿模型Fable。