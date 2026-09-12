中国江苏淮安警方公布，一名民警本周在外地执行任务期间殉职，终年39岁。

淮安市公安局星期六（9月12日）在微信公众号发文公布，淮安市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队三级警长张建文，星期三（9日）在外地执行任务期间，猝然离世。

张建文遗体送别仪式星期六清晨在淮安市殡仪馆举行。公安局未进一步提供关于上述任务，以及张建文死因的更多信息。

淮安公安局说，张建文从警16载，始终坚守公安工作最前沿，先后在经开区分局派出所、法制大队、市局环食药侦支队等多个岗位履职。多次获评“优秀共产党员”“优秀公务员”“先进个人”，荣立个人三等功两次、嘉奖三次。

公安局也说，16年从警之路，他从不敢有丝毫懈怠，危难时刻敢于挺身而出，日常岗位勤勉务实。“特别是他到市局环食药侦支队工作后，扛起守护群众‘舌尖上的安全’与生态环境安全的重任，为查清案件线索，长期奔走调查取证，深入深山林地、田间地头、市场冷库，累计摸排研判线索550余条，推动成案200余起，参与侦破环食药领域案件120余起，抓获犯罪嫌疑人350余名。”

公安局提到，张建文殉职后，公安部政治部、省公安厅政治部、市公安局、市有关部门，各县公安局、分局、市公安局各部门等单位和个人送花圈或上门吊唁，表示沉痛哀悼，并向张建文亲属表示深切慰问。