（北京／东京综合讯）继上月底日本跨党派议员团访华后，日本又一跨党派团体“日中友好议员联盟”年轻成员星期天（9月13日）起访问北京。日本前外长岩屋毅本月底也计划率贸易团体访华。

据日本共同社报道，日中友好议员联盟（议联）会长森山裕星期五（11日）披露，议联年轻成员将于9月13日至15日访问北京，团长为自民党众议员高村正大。森山裕曾担任日本执政党自民党干事长。

这是去年11月日本首相高市早苗发表“台湾有事”论导致中日关系急剧降温以来，议联首次派团访华。报道称，议联正协调下星期一（14日）与中国人民对外友好协会干部会面事宜。

在此之前，以日本在野党“中道改革联合”宣传委员长、众议员伊佐进一为团长的日本国会议员代表团上月底访问北京，并与中共中央对外联络部副部长陆慷会谈。日方代表会后称，中方立场强硬，双方进行多次激烈交锋。

此外，日本前外长岩屋毅率领的日本国际贸易促进协会（贸促会）代表团计划本月27日至30日造访北京，已进入最后协调阶段。相关人士称，岩屋毅等人正寻求与中国领导层会面。

贸促会是日本对华贸易和经济交流的重要窗口，代表团通常每年访华并与中国领导层会面。代表团去年6月访华时，曾与中国总理李强会面。今年来中日政经交流陷入停滞，外界关注此次访华能否为恢复双方经贸沟通打开更多空间。

共同社星期六（12日）还引述日本经济产业部政务官越智俊之说法称，他本周在北京出席亚太经合组织（APEC）能源部长会议期间，与中国国家能源局局长王宏志短暂站立交谈，主要就能源形势交换了意见。

尽管中日政经层面接触增加，但两国实际人员往来仍处低。8月有18条中日航线整月停飞，当月中国大陆赴日本航班取消率达30.1%。

日本7月起大幅上调外国人赴日签证手续费后，中国星期五宣布按照“签证费对等安排”，自9月14日起提高日本公民赴华签证费用，最高涨幅达六倍。

另一方面，日本潮流品牌WEGO本周四（10日）公布，与动漫IP《我的英雄学院》联名商品定于9月18日推出，因当天正值日本侵华“九一八事变”纪念日，消息随即引发中国网民反弹。

WEGO中国分公司星期五发布道歉声明，称此次联名面向日本市场策划发布，就未能慎重确认相关内容致歉，并强调已终止相关联名合作。

学者认为，中日虽有新的接触，但台湾、安全和历史问题带来的矛盾并未松动。韩国东亚研究所高级研究员吴仁焕9月5日撰文指出，8月底日本议员团访华并未改变中日间的结构性僵局。中方仍将日本调整台湾立场作为改变对日政策的前提，双方关系改善未取得明显突破。

吴仁焕认为，北京对日关切已从高市早苗的涉台言论，扩大至日本整体安全政策路线；在台湾、安全政策和稀土供应链等因素交织下，当前矛盾应被视为持续多年的结构性风险，而非短期事件。

陆慷此前也告诉访华日本议员团，中日关系陷入严重困难，症结在于历史、台湾等重大原则问题，并呼吁日方切实按照“一个中国”原则处理台湾问题。