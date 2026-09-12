（澳门综合讯）澳门特区政府去年7月首次以国安法拘捕民主派前立法会议员区锦新，澳门法院通报，此案将于下周闭门开审。

澳门初级法院星期五（9月11日）在官网公告，初院刑事法庭将于下星期三（16日）开庭审理涉嫌犯区锦新的危害国家安全案件。

公告称，应检察院请求并经澳门特区维护国家安全委员会确认，案件主理法官依规定，为确保不对国家安全利益造成损害，决定以不公开方式开庭审理上述案件。

69岁的区锦新原为教师，被视为澳门民主派的核心人物之一。他自1993年起担任澳门市政议员，澳门回归中国后连续20年担任五届立法会议员，直至2021年立法会选举宣布不寻求连任。

澳门警方去年拘捕区锦新，指他“长期勾结境外敌对势力，严重危害国家安全”。这也是新版澳门国安法自2023年5月底生效后首起拘捕案件。

澳门立法会今年3月全票通过一项新法案，即为保护国家安全利益，允许涉违反国安法的案件闭门审理。

澳门法院7月通报，已完成涉区锦新的首宗国安案预审，移送初院排期审理。据香港《明报》报道，预审确认起诉区锦新“颠覆国家政权”等三项控罪，其中颠覆国家政权罪最高可判监25年。

法新社引述代表区锦新的大律师博拉克说，澳门法院星期五的宣布，意味着“当局羞于让所提呈的证据接受澳门人民或媒体的详细审查”。