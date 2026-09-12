中国国家主席习近平在印度新德里举行的金砖会议上说，中国愿同金砖成员一道为实现中东和平发挥作用。

综合中国央视新闻和新华社客户端报道，习近平在当地时间星期六（9月12日）下午在新德里出席金砖国家领导人第十八次会晤第一阶段会议。

他在会上发表题为《共担时代责任 勇做先锋力量》的讲话时指出，今年是金砖国家合作20周年。金砖合作机制这段时间不断发展壮大，成为当今世界最具影响力的新兴市场和发展中国家合作平台。金砖国家积极探索符合自身国情的发展道路，携手应对国际金融危机、新冠疫情、气候变化等挑战，坚定维护全球南方共同利益，为世界提供稳定性和正能量。金砖国家实现历史性扩员，建立起全方位、多层次合作架构，迈入“大金砖合作”高质量发展新阶段。

习近平强调，当前世界百年变局加速演进，全球南方卓然壮大，世界多极化不可阻挡。与此同时，单边主义、强权政治逆流涌动，多边主义和国际秩序受到冲击，和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字有增无减。金砖国家要坚定站在历史正确一边，勇做时代先锋，引领国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

他提出，要做促进创新发展的先锋。加强人工智能合作，鼓励开源开放、合作共享。欢迎金砖各国积极参与世界人工智能合作组织。中方提出金砖国家人工智能赋能新型工业化倡议，愿同各方共同打造更多研发和应用成果，深化产业链供应链合作。

习近平提到，要做维护和平稳定的先锋。秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，反对冷战思维和阵营对抗，反对侵犯别国主权、干涉别国内政，建设性参与热点问题解决，为寻求标本兼治之道作出金砖独特贡献。中方愿同金砖成员一道，为实现中东海湾地区和平安宁发挥应有作用。

他也表明，要做推动文明互鉴的先锋。弘扬全人类共同价值，倡导文明交流互鉴、和合共生。办好金砖国家人文交流论坛，分享治国理政经验，为国与国关系稳定发展汇聚正能量。深化文化、旅游、教育等合作，加强青年交流，促进民众常来常往、相知相亲。

习近平并称，要做改革完善全球治理的先锋。顺应国际关系民主化大势，推动构建更加公正合理的全球治理体系，维护联合国权威。支持以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，抵制一切形式的保护主义措施。引领网络、外空、深海等新疆域全球治理，提升全球南方国家话语权。

此外，习近平也在会上宣布，中国将于2027年接任金砖主席国，主办金砖国家领导人第十九次会晤。